La Sampdoria a caccia di rinforzi: fatta per Oikonomou, per l'estate piacciono Piu e Verre

Esultanza di Valerio Verre | Source: www.sosfanta.claciomercato.com

La sfida di ieri, persa nel finale per 2-1, ha confermato due cose: che la Sampdoria, se vuole, può giocarsela con tutti e che, per tramutare in tendenza questa bella realtà, c'è bisogno di qualche innesto di spessore, per aumentare il tasso tecnico della rosa. Ed è proprio in ottica mercato, dunque, che la Sampdoria sta cercando di muoversi anticipatamente per la sessione invernale del calciomercato. Il primo squillo di patron Ferrero, ancora non ufficiale ma comunque in dirittura d'arrivo, è quello di Oikonomou, che al Bologna non è riuscito a confermare quanto di buono si è detto di lui nelle precedenti sessioni di trattative. Fortemente cercato, in passato, anche dal Napoli, il roccioso difensore greco andrebbe a rimpolpare un reparto difensivo spesso traballante, con il solo Silvestre costretto a volte agli straordinari.

Nella zona offensiva del rettangolo di gioco, invece, la Doria, pare abbia messo gli occhi sul gioiellino Alessandro Piu, di proprietà dell'Empoli ma messosi in luce con lo Spezia nella sua prima esperienza in Lega B. Autore di tre gol e due assist in diciassette presenze, il ragazzo di Udine, esterno sinistro naturale ma utilizzabile anche come seconda punta, sarebbe una soluzione in ottica futura di certa riuscita. Certo, prima della completa maturazione il ragazzo avrà tanto da lavorare, soprattutto considerando il modulo della Sampdoria, il 4-3-1-2, non proprio adatto alle caratteristiche del giocatore. Sotto la guida di uno come Marco Giampaolo - suo allenatore lo scorso anno ad Empoli - ed alle spalle di Luis Muriel, comunque, l'esplosione non tarderà ad arrivare.

Più certo e rodato, invece, Valerio Verre, centrocampista del Pescara non più sorpresa della nostra Serie A. Abile con entrambi i piedi, il giocatore è una mezzala naturale, anche se non disdegna i ruoli di mediano e trequartista, confermandosi ottimo regista nelle sue uscite stagionali con il Pescara. Ed è proprio da mediano che la Sampdoria lo vorrebbe schierare, data la partenza quasi imminente di Torreira, destinato ad altri lidi dato il rapporto ormai deteriorato con la società. Durante il primo incontro con il Pescara, Ferrero ha proposto ai Delfini circa due milioni, offerta rigettata da Sebastiani che valuta il giocatore circa 5. Le parti ad oggi sono lontane, ma sicuramente si rivedranno per accordarsi, con il giocatore destinato a divenire un nuovo giocatore doriano da giugno.