Sampdoria, offensiva per il talento argentino Sebastian Driussi. Ad un passo il rinnovo di Silvestre

Sebastian Driussi, talento argentino seguito dalla Sampdoria

La Sampdoria è impegnata in questa sessione di calciomercato nel cercare pedine da poter apporre nel proprio mosaico. Calciatori che andrebbero ad aumentare il livello della rosa attuale, senza però perdere di vista possibili acquisti di giovani talenti. Giustappunto, il nome a sorpresa circolato in queste ore nei meandri degli ambienti doriani è quello di Sebastian Driussi, attaccante classe 1996 del River Plate.

Come riportato da Sky Sport, si tratterebbe di un vera è propria offensiva, e non di un semplice sondaggio, in quanto la società del patron Massimo Ferrero avrebbe già presentato un'offerta al River Plate: messi sul piatto 4 milioni di euro per tentare di acquisire il cartellino del calciatore. La risposta dei "Millonarios" è stata decisa, secco no a smontare immediatamente i piani della società blucerchiata. Offerta giudicata troppo bassa, in quanto il giovane talento argentino (10 gol in 14 presenze con la maglia del River quest' anno) ha una clausola rescissoria da 15 milioni. La Sampdoria non alzerà bandiera bianca, continuerà a battersi, provando magari a percorrere una strada alternativa, ovvero quella di ottenere Driussi in prestito, senza sborsare grosse cifre in questa sessione di mercato. Seguiranno nuovi contatti tra le due società, con gli emissari della Samp impegnati a cercare di strappare il sì del presidente D'Onofrio.

Non solo Sebastian Driussi nel mirino dei blucerchiati. Si continua a lavorare sotto traccia nel tentativo di rimpinguare la difesa, ed i nomi seguiti sono quelli di Stefano Sabelli del Bari, Davide Santon dell'Inter e Davide Faraoni dell'Udinese. Tutti terzini destri, ruolo lasciato scoperto dall'infortunio di Sala e dalla imminente partenza del portoghese Pedro Pereira. Il greco Oikonomou è invece il difensore centrale che Ferrero vorrebbe regalare al tecnico Giampaolo, consentendogli una maggiore rotazione, finora abbastanza risicata, del pacchetto difensivo. A centrocampo il favorito resta Valerio Verre, seguito con insistenza dalla Doria e su cui, anche Ferrero, ha speso belle parole: "Mi piace molto, è un ragazzo di talento, con potenzialità importanti".

Infine, da Bogliasco, filtrano indiscrezioni secondo le quali Matias Silvestre avrebbe raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il rinnovo del contratto. Si tratterebbe di un biennale a circa un milione di euro a stagione, cifre vicinissime ai voleri espressi nei giorni scorsi dal difensore argentino. C'è molto ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione, tanto che non sarebbe neppure più necessario un ulteriore incontro per definire gli ultimi dettagli prima della firma.