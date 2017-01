Sampdoria, Viviano alza la voce: "Vogliamo giocarcela con tutti, proveremo a fermare la Roma"

"Vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti, andremo in campo per cercare la vittoria". Emiliano Viviano non si accontenta di una salvezza tranquilla e, dopo un avvio di gennaio poco esaltante per la sua Sampdoria, rilancia così le ambizioni della squadra doriana, all'antivigilia della sfida che vedrà i blucerchiati sfidare a Marassi la Roma seconda della classe.

Il portiere della Samp, a margine di un evento organizzato quest'oggi a Chiavari da Wylab ha così analizzato il momento della sua squadra: "C'è una flessione solo a livello di risultati. A Napoli abbiamo visto come abbiamo perso, così come a Bergamo. Al San Paolo per 55-60 minuti abbiamo espresso un grande calcio e la base è quella giusta".

Doria che scenderà in campo, quindi, con la voglia di riscattarsi domenica contro i giallorossi, provando a chiedere una mano anche alla fortuna: "Se siamo convinti di quel che sono le nostre capacità? Assolutamente. Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e sappiamo che il lavoro è l'unica strada possibile per tornare a vincere".

Sfida, quella alla Roma, sicuramente difficile e pregna di difficoltà da affrontare, ma Viviano guarda alla partita a testa alta, con la voglia di prevalere sulla formazione di Spalletti: "Contromisure ce ne sono poche, la qualità della squadra giallorossa è indiscussa. Dobbiamo schierare una squadra corta che lotta su ogni pallone, sappiamo che sarà difficile".