Sampdoria, Pradè sul mercato: "Siamo al lavoro per il rinnovo di Torreira"

Daniele Pradè. gianlucadimarzio.com

La Sampdoria di Giampaolo ha vissuto un inizio di 2017 difficile sul campo, con i risultati che fanno fatica ad arrivare e la classifica che diventa sempre più anonima, mentre sul mercato non sono arrivati colpi degni di nota da parte di Ferrero. Anzi, in casa doriana c'è stato da fare i conti con il caso Torreira. La situazione del giovane centrocampista ad un certo punto sembrava compromessa, ma il lavoro della dirigenza della Sampdoria sembra abbia riportato un minimo di serenità con l'entourage del ragazzo.

Tanto che, come spiega Daniele Pradè a Premium Sport, ora si sta lavorando al rinnovo del contratto di Torreira. Questa la principale operazione di mercato spiegata dal responsabile dell'area tecnica: "Torreira? Stiamo lavorando sull’adeguamento: ha un contratto molto lungo e siamo sereni. Budimir è un ragazzo straordinario, un professionista serio ed è un calciatore importante con tanti estimatori. Vorrebbe più spazio e stiamo valutando il da farsi: fino a domenica non si muove; lunedì e martedì decideremo. Verre? Lo conosco bene dai tempi della Roma, ma non sarà un’operazione a breve termine. Tutto rimandato al futuro. Poi il mercato è talmente pazzo che è difficile prevedere ciò che succederà, ma i nostri interventi, anche nelle prossime finestre, saranno mirati alla crescita della squadra."

Lucas Torreira, primocanale.it

Crescita che continuerà con Giampaolo in panchina: "Abbiamo un allenatore bravo, preparato, che sta sul pezzo 15 ore al giorno: nessuno lo ha mai messo in discussione. Il presidente, il nostro primo tifoso e quello che decide, ha un amore viscerale per Giampaolo e noi dirigenti siamo contenti di lui. Il bilancio è positivo, non estremamente positivo soltanto per via dei risultati. La Samp ha margini di crescita incredibili e ci conforta che tutti, classifiche UEFA e il Guardian ad esempio in questi giorni, ci riconoscano come la squadra che fa giocare titolari più Under 21 in assoluto. Questo ci piace ed è questo il nostro percorso a lungo termine. Problema del gol? Si risolve anche con un po’ di fortuna. Abbiamo preso pali e traverse e potremmo avere tranquillamente qualche punto in più. Sono momenti, e ripeto: la Samp ha bisogno di crescere, di stare insieme."