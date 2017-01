Sampdoria, Paloschi arriva a subito. Verre rimandato a Giugno

Alberto Paloschi, fantagazzetta.com

La Sampdoria del presidente Ferrero è sempre più vicina a regalare Alberto Paloschi e Valerio Verre a Marco Giampaolo. In tempi diversi, però. L'attaccante dell'Atalanta dovrebbe arrivare sin da subito, mentre il centrocampista scuola Roma, attualmente al Pescara, dovrebbe concludere la stagione da Massimo Oddo, prima di trasferirsi in Liguria a partire dalla prossima estate.

Atalanta e Sampdoria si stanno parlando da diversi giorni e l'affare legato a Paloschi non sembra avere particolari ostacoli. L'ex Swansea è chiuso a Bergamo dalla grande stagione di Andrea Petagna e la voglia di giocare con maggiore continuità è tanta. Sembrava che anche la Lazio potesse puntare a lui come vice Immobile, ma senza l'uscita di Djordjevic Lotito non può forzare la mano. Ecco allora l'inserimento del presidente Ferrero. La richiesta dell'Atalanta è di 7 milioni di euro, la Sampdoria è arrivata ad offrirne 6. Distanze minime che con ogni probabilità potranno essere colmate al massimo all'inizio della prossima settimana. Quando sarà passato il weekend di campionato, dove sia Atalanta che Sampdoria hanno bisogno di punti per continuare ad inseguire i propri obiettivi o, nel caso dei blucerchiati, per dare un segnale a se stessi e a tutto il campionato.

Valerio Verre, tuttosport.com

Discorso diverso, invece, per Valerio Verre, centrocampista che fino a questo momento ha messo insieme 14 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. Daniele Pradè, attuale responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, conosce bene il ragazzo scuola Roma perchè lo ha visto crescere sui campi di Trigoria durante la sua esperienza da dirigente in giallorosso. Ferrero e Giampaolo sono d'accordo su questo profilo e allora anche questa operazione sembra essere vicina alla conclusione. Verre, però, non arriverà subito a Bogliasco. Negli accordi fra Pescara e Sampdoria, infatti, sembra ci sia anche quello che permetterà agli abruzzesi di trattenere il centrocampista fino al termine di questa stagione. Un modo, forse, anche per farlo giocare con maggiore continuità rispetto a quello che potrebbe accadere in blucerchiato. Per quello ci sarà tempo. A partire da Giugno.