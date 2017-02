Sampdoria, ripresi gli allenamenti in vista del Bologna

Sampdoria, si lavora in vista del Bologna

La Sampdoria si è ritrovata questa mattina nel centro di allenamento di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Marco Giampaolo in seguito alla brillante vittoria di San Siro. C'è da preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Bologna (ore 18:00) e la squadra quest'oggi è stata impegnata in una doppia sessione di allenamenti, in cui in quella mattutina i giocatori, divisi in gruppi, hanno lavorato in palestra e sul campo superiore, con esercizi aerobici ed una parte di lavoro incentrato sulla tattica. Nel pomeriggio la squadra è stata invece impegnata in un allenamento più tecnico con partitelle ed esercizi vari sul possesso palla. Provati numerosi schemi, anche da calcio da fermo, proprio per migliorare questo aspetto del gioco in cui la Doria soffre.

Hanno lavorato ancora a parte Falcone e Sala, che proseguono con i rispettivi programmi differenziati. Il neo arrivato Bereszynski ha dunque disco verde e sarà salvo cataclismi il titolare della fascia destra, essendosi tra l'altro disimpegnato egregiamente al meazza controavversari insidiosi del calibro di Suso e Deulofeu. Edgar Barreto è stato sottoposto a terapie per il recupero all'infortunio muscolare riportato nel riscaldamento della gara di Milano, che di fatto lo ha estromesso dalla contesa contro i rossoneri. Questo potrebbe favorire la conferma di Dennis Praet nel ruolo di mezzala al fianco dei titolarissimi Torreira e Linetty. In ottima forma Djuricic che potrebbe seriamente scalzare della titolarità Bruno Fernandes, e completare il reparto avanzato dei blucerchiati insieme a Muriel ed uno tra Quagliarella e Schick.

Ospite a sorpresa a Bogliasco questo pomeriggio. Secondo quanto riporta il portale Sampdoria.it, all'allenamento odierno della squadra era presente anche il presidente AIC Damiano Tommasi. Anche nella giornata di domani è prevista un'altra doppia seduta di allenamenti, una al mattino e la seconda fissata per il primo pomeriggio.