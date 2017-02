Sampdoria - Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2016/2017 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Buona domenica a tutti amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Sampdoria-Cagliari, match valido per il 26esimo turno del campionato di Serie A TIM 2016-2017. Arbitro di oggi il signor Marco Guida, che darà il via alla gara alle ore 15:00.

QUI SAMPDORIA

La Sampdoria di Marco Giampaolo si presenta alla difficile sfida contro il Cagliari dopo aver battuto nell'ultimo turno il Bologna, rimontando l'iniziale svantaggio in seguito al gol di Dzemaili. Una prova di forza notevole quella dei blucerchiati, andati sotto dopo pochi minuti ma in grado di rimontare una squadra ostica come quella di Roberto Donadoni.

Patrik Schick, 6 gol in Serie A quest'anno (foto: RadioGoal24)

Dovrebbe partire dalla panchina, nonostante le sue ultime grandi prestazioni, il centravanti ceco Patrik Schick, il quale si è comunque detto, negli scorsi giorni, felice della sua sistemazione e concentrato sul proseguo del campionato, nonostante le tante voci di mercato.

Rosa al completo, ma pochi dubbi per l'allenatore dei padroni di casa. Giampaolo, infatti, dovrebbe schierare i suoi col solito 4-3-1-2, con Bruno Fernandes alle spalle dell'ormai collaudata coppia d'attacco formata da Luis Muriel e Fabio Quagliarella.

Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Quagliarella, Muriel.

QUI CAGLIARI

Cagliari reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, arrivata dopo una prestazione di alto livello da parte della squadra rossoblù. Massimo Rastelli non potrà contare su Nicolò Barella, squalificato, e su Farias, Faragò ed ovviamente Melchiorri, ancora fermi ai box dopo i rispettivi infortuni.

Tanta attesa per il ritorno ad alti livelli della coppia d'attacco formata da Marco Borriello e Marco Sau, finalmente recuperati a pieno e concentrati per guidare il Cagliari verso la vicina salvezza. In panchina pronto Victor Ibarbo, in cerca di rivincite dopo le discussioni avute con la curva sarda.

Joao Pedro, al ritorno in campo dopo la squalifica

Torna, dopo tre giornate di squalifica, Joao Pedro. Il centrocampista si è detto voglioso di giocare e di dare il suo apporto alla causa rossoblù, ritenendo inoltre esagerate la squalifica subita, e pregando di non incappare in nuovi infortuni. ​

Massimo Rastelli dovrebbe tornare al 4-3-1-2, con Joao Pedro alle spalle della già citata coppia d'attacco. Ancora a riposo Ceppitelli, confermato Capuano in difesa mentre a centrocampo torna titolare Simone Padoin.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Capuano, Bruno Alves, Murru; Padoin, Di Gennaro, Dessena; Joao Pedro; Sau, Borriello.

ALL'ANDATA

Partita combattuta quella di andata, Sampdoria in grado di mettere in difficoltà i rossoblù al Sant'Elia e di riprendere l'iniziale svantaggio causato dal gol di Joao Pedro. Nel finale un brutto errore di Viviano condannò i blucerchiati, consegnando a Melchiorri il pallone della vittoria per il Cagliari.