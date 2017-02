Sampdoria: Ferrero striglia la rosa dopo il pari contro il Palermo, le big mettono in lista Schick

Esultanza di Schick | Source: primocanale.it

Il pareggio contro il Palermo, raggiunto in extremis grazie ad una rete di Quagliarella che ha comparato l'iniziale goal su rigore di Nestorovski, non è andato giù a patron Ferrero, pronto a strigliare la squadra dopo l'allenamento tenutosi a Bogliasco nel pomeriggio di ieri. Davanti a Giampaolo ed il DS Osti, il presidente doriano ha espresso il suo disappunto per l'ennesimo calo che spesso ha coinvolto la rosa in partite lontane da Marassi, carenza di punti che ha evitato la definitiva consacrazione del collettivo guidato dall'ex Empoli.

Secondo quanto riportato stamani da Il Secolo XIX, avrebbe chiesto ai suoi di evitare altre opache prestazioni fino a fine stagione: "Voi siete un'ottima squadra, voi siete la Sampdoria, - ha detto - dovete onorare la maglia da qui fino al termine della stagione. Non voglio più vedere prestazioni come quelle di Palermo. Voglio arrivare più in alto in classifica".

Il quotidiano genovese, inoltre, analizza l'apporto dei giovani calciatori doriani a gara in corso, molto più decisivi quando non partono dal primo minuto. Su tutti, questa curiosa caratteristica interesserebbe principalmente Schick, uno dei talenti blucerchiati su cui hanno messo gli occhi moltissimi club europei. Il giovane attaccante ceco, infatti, sarebbe entrato nell'orbita di Siviglia e Milan, intenzionate a prelevarne le prestazioni per migliorare la rosa. Le altre gare confermeranno o smentiranno quanto di buono si dice del ragazzo, pronto a trascinare la Samp a suon di reti e di prestazioni convincenti.