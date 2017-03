Sampdoria: continuano gli allenamenti in vista del Pescara

Fabio Quagliarella batte il rigore contro il Palermo | Source: tuttosport.com

Seduta a porte chiuse, per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che nel prossimo sabato di Serie A affronterà un Pescara disperato ed a caccia di punti per una salvezza tanto agognata quanto impossibile, considerato quanto visto fino ad ora. Dopo la sfuriata del patron Ferrero a causa dell'1-1 contro il Palermo, i doriani hanno soprattutto analizzato alcuni aspetti tecnico-tattici nella giornata di oggi, cercando nuove soluzioni che ridiano alla Sampdoria quella freschezza e vitalità che li aveva contraddistinti nelle prime uscite stagionali.

Secondo le prime voci da Bogliasco, l'ex allenatore dell'Empoli dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-1-2, ri-lanciando dal 1' Luis Muriel, pronto a dare il proprio contributo come fatto fino ad ora. Al suo fianco, Fabio Quagliarella, in goal nella precedente sfida contro il Palermo. In porta, Viviano, protetto dalla coppia di centrali formata da Silvestre e Skriniar. Sulle fasce di difesa due ballottaggi, con il giovane Bereszynski e Regini incalzati dai terzini Sala e Pavlovic. Scontata la squalifica, torna ad interpretare il ruolo di metronomo Torreira, affiancato dalle mezz'ali Barreto e Djuricic, anche se non c'è da escludere la presenza di Linetty o Fernandes. Confermato trequartista, infine, Praet.

Parlando invece del caso-Cassano, il portiere Viviano ha espresso il suo dispiacere, ricordando i momenti trascorsi assieme nelle passate stagioni: "Ho parlato spesso con Cassano e mi dispiace che per lui sia finita un'avventura a cui teneva davvero tanto. Mi auguro che non smetta di giocare a calcio". Un augurio proveniente da tutti gli amanti del calcio, innamorati di un calciatore troppo discontinuo ma capace, però, di trascinare la doria a suon di gol e di prestazioni sopra la media.

Ecco, dunque, la probabile formazione della Sampdoria (4-3-1-2), in vista della sfida contro il Pescara: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Djuricic, Praet; Muriel Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo