Sampdoria-Pescara, le formazioni ufficiali. Cerri sfida Muriel e Quagliarella

Lo stadio di Marassi, genova.repubblica.it

Secondo anticipo della giornata di Serie A quello che fra poco vedrà scendere in campo Sampdoria e Pescara a Marassi. Sfida importante e delicata soprattutto per gli abruzzesi che devono per forza di cose provare a vincere per provare ad alimentare la fiammella della salvezza ormai ridotta al lumicino. In casa Sampdoria, invece, si cerca di allungare la striscia positiva di risultati dell'ultimo periodo.

Giampaolo sceglie la coppia d'attacco Quagliarella-Muriel per provare a fare male alla difesa di Zeman. La prima del boemo era stata scoppiettante, con i cinque gol al Genoa in casa e l'esonero di Juric, a Verona contro il Chievo, però, è arrivato subito il primo stop. Per tornare a fare punti l'allenatore del Pescara sceglie di puntare su Cerri in attacco, insieme a Caprari.

Formazioni ufficiali:

Sampdoria - Viviano, Sala, Skriniar, Silvestre, Pavlovic, Torreira, Praet, Barreto, Fernandes, Muriel, Quagliarella

Pescara - Bizzarri, Biraghi, Coda, Stendardo, Zampano, Bruno, Verre, Memushaj, Benali, Caprari, Cerri