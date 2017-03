Serie A: la Sampdoria pensa al Genoa, aumenta l'attesa per il "derby della Lanterna"

I giocatori della Sampdoria festeggiano la vittoria dopo il derby dell'andata | Source: lapresse.it

Il netto successo contro il Pescara, un ottimo 3-1 concretizzatosi grazie ad una buona prestazione collettiva e di alcuni singoli, ha rasserenato il cielo della Sampdoria, al centro di qualche chiacchiericcio di troppo dopo una fase stagionale non particolarmente brillante. Affrontando i delfini con concentrazione, infatti, i padroni di casa hanno limitato il gioco verticale di Zeman, tamponando a centrocampo e sfruttando l'estro tecnico di Muriel e Bruno Fernandes per aprire la scatola ospite.

Non è un caso, infatti, che il primo gol della Doria sia giunto proprio grazie a questi due giocatori, con Muriel lucido nel servire il compagno dopo una progressione sull'out destro del campo. Prescindendo dalle cose positive, il match contro il Pescara ha messo ancora una volta in evidenza i soliti black-out che troppo spesso interessano il collettivo di Giampaolo, che proprio durante uno di questi momenti di "pausa" ha subito il gol di Cerri, vanificando quanto di buono fatto nei minuti precedenti. Certo, ai fini del risultato finale la rete del bomber di proprietà della Juve conta poco, molto più importante è invece il momento in cui la stessa si è concretizzata, una fase di assenza che appunto potrebbe costare cara contro collettivi di ben altra caratura.

Messa in cassaforte la gara del sabato, comunque, i blucerchiati hanno subito puntato in direzione-derby, match caldissimo che opporrà la Sampdoria al Genoa, collettivo tornato al successo ma comunque ancora febbricitante dopo il periodo negativissimo che ha portato all'esonero di Ivan Juric. All'andata, quando le cose giravano meglio per il grifone, a vincere fu proprio la Samp, che ottenne i tre punti grazie a Muriel e ad un autogol di Izzo, con in mezzo la rete di Rigoni.

Se si dovesse rispettare la tendenza, dunque, a vincere dovrebbe essere il Genoa, anche se la Doria sarebbe ben felice di fare doppietta, curiosa statistica che manca addirittura dal 2002/03, quando in serie B i rossoblu persero entrambe le sfide. Erano altri tempi ed infatti da allora non è più successa una cosa simile, né da una parte né dall'altra. Domenica si prevede un match molto delicato: da un lato ci saranno i blucerchiati, pronti a vincere ancora, dall'altro il Genoa, deciso ad uscire definitivamente da un tunnel negativo che ha costantemente abbassato le pretese della squadra, portando la stessa a lottare solo per una salvezza che, ad oggi, appare tranquilla. "Almeno questo", il pensiero molti tifosi genoani, sempre in contestazione contro Preziosi.