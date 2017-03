Sampdoria, Regini verso il derby: "Non esistono favoriti in gare come questa"

Vasco Regini, sampdoria.it

La Sampdoria di Marco Giampaolo arriva al derby contro il Genoa probabilmente nel miglior momento della propria stagione. Striscia aperta di risultati utili consecutivi, con l'ultima vittoria casalinga contro il Pescara come ulteriore segnale di come le cose dalle parti di Bogliasco stiano girando al meglio in queste settimane. Con queste premesse andare a caccia di un'altra vittoria dopo quella dell'andata sembra un po' meno difficile.

Vasco Regini, presente alla Junior Tim Cup, potrebbe vivere questa sfida dal primo minuto e ai giornalisti presenti ha parlato delle sensazioni dell'ambiente blucerchiato a pochi giorni dalla gara contro il Genoa: "Non esiste una favorita nel derby. Sarà sicuramente uno spettacolo. Il derby è una partita a sè e faremo sì che i valori siano rispettati. Le scelte spettano al mister, noi ci prepariamo al meglio per star bene al derby. Non temiamo nessuno in particolare, sappiamo che il Genoa è una squadra tosta ma non abbiamo paura di nessuno. La Samp non vince due derby di fila in A dal 59-60? Me lo hanno riferito, abbiamo un'occasione unica e speriamo di sfatare questo tabù.

Bisogna avere subito un buon approccio alla gara poi bisogna avere, come si dice, la testa fredda e il cuore caldo. Avere cattiveria, ma lucidità. Differenze fra Mihajlovic e Giampaolo? Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Mihajlovic è un tecnico molto carismatico, Giampaolo è più riflessivo ma non vuol dire che uno sia migliore dell'altro." Testa calda e cuore caldo, insomma, come si dice in questi casi, per regalare un'altra gioia a tutta la tifoseria blucerchiata. Obiettivo chiaro per la Sampdoria, con la voglia e la grinta di Regini a guidare tutto il resto del gruppo guidato da Marco Giampaolo.