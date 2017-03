Sampdoria, Quagliarella è gia rivolto verso il derby: "Saranno 90' minuti di battaglia"

Due giorni al fischio d'inizo della sentitissima sfida tra Sampdoria e Genoa, ed in città già si respira un clima da derby, uno dei più caldi ed appassionanti del calcio italiano. Anche i calciatori, che saranno gli attori principali dell'infuocato sabato sera genovese, puntano dritti alla supersfida.

Ai microfoni di Mediaset Premium, l'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, delineando quali siano le proprie aspettative in vista dell'imminente Derby della Lanterna: "La Sampdoria è in un buon momento di forma, stiamo bene ed arriviamo all'appuntamento con il derby con grande serenità. Sappiamo che il match contro il Genoa è una partita a sé, non conta la classifica, bensì le motivazioni, la voglia con cui si scende sul rettangolo di gioco. Questa sfida resetta tutto, saranno 90' minuti di intensa battaglia, non dobbiamo risparmiarci. Il derby è un qualcosa di meraviglioso".

Uno degli obiettivi di Fabio Quagliarella, oltre alla vittoria, è quello di realizzare un gol al Grifone, risultando magari decisivo per le sorti della stracittadina: "Dovremo fare una grande partita per provare a vincere il derby, da sempre partita dura e spigolosa. Di conseguenza, dovremo dare ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo adesso, per conquistare la vittoria. Mi piacerebbe realizzare un gol, ci sto pensando davvero tanto e sarebbe fantastico, speriamo che Muriel ricambi l'assist che gli ho fatto all'andata. A parte gli scherzi, l'importante è essere decisivi per la squadra, questo è sempre stato il mio obiettivo. Prima il club e poi le gioie personali. Faremo di tutto per regalare un'intensa gioia ai nostri tifosi, lo meritano tanto perchè ci sono stati sempre vicini, anche quando le cose non giravano per il verso giusto".