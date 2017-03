Sampdoria - Arriva la Juve al Ferraris

Dopo la sbornia post-derby dovuta dalla vittoria per 1-0 sui rivali del Genoa che gli ha consegnato la seconda lanterna della stagione, la Sampdoria riprende ad allenarsi al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Brugliasco.

Sotto gli occhi del direttore dell'area tecnica Pradè e del ds Osti, gli uomini di Giampaolo si sono dedicati ad una lunga seduta tecnica e tattica provando i movimenti da replicare in partita per mettere in crisi la squadra torinese. Si sono allenati a parte Emiliano Viviano, squalificato per la partita contro la Juventus, e Fabio Quagliarella, che ha finalmente fatto pace con il tifo caldo di Napoli dopo molti anni. Nonostante il lavoro specifico, la presenza dell'attaccante di Castellamare di Stabia contro una delle sue ex-squadre non dovrebbe essere in dubbio, ma nel caso c'è sempre pronto quel Patrik Shick che sta facendo faville nelle ultime settimane di campionato, attirando su di sè l'attenzione delle big del calcio italiano.

Domani i blucerchiati torneranno in campo per affinare ulteriormente le variabili tattiche da utilizzare contro la Juventus, ma nel frattempo Giampaolo dovrà tenere in conto i provvedimenti del giudice sportivo per studiare la formazione da mettere in campo domenica pomeriggio. Dopo l'ammonizione nel derby, come detto, Viviano non difenderà la porta doriana contro i bianconeri venendo sostituito per la quindicesima volta in campionato. Questa sarà l'unica assenza dettata da una squalifica. Sono però entrati in diffida ben tre giocatori, due molto importanti nell'economia del gioco di Giampaolo: Edgar Barreto, Jacopo Sala e Luis Muriel che si sono aggiunti a Karol Linetty e dovranno fare molta attenzione se non vorranno saltare la partita successiva contro l'Inter. E' quindi possibili che almeno uno dei tre centrocampisti diffidati non scenderà sul terreno di gioco dal primo minuto, mentre la presenza di Muriel è scontata, visto l'ottimo periodo di forma che sta attraversando.