Sampdoria, Torreira strizza l'occhio alla Juve: "In futuro mi piacerebbe giocarci"

Lucas Torreira, calcionews24.com

Lucas Torreira sta probabilmente vivendo una stagione al di sopra delle aspettative nei suoi confronti. In estate si poteva pensare che prima di lanciare lui, Giampaolo preferisse affidarsi ad un giocatore con più esperienza come Cigarini. Niente da fare, il tecnico ha puntato subito sul giovane regista, ricevendo ben presto risposte confortanti e prestazioni importanti.

C'è anche il suo contributo a centrocampo fra i segreti di una Sampdoria che vola, trascinata dall'entusiasmo dei tifosi e da un periodo molto positivo della stagione. Momento culminato nella vittoria contro il Genoa nel derby, per una doppietta tutta blucerchiati che a Genova non si vedeva dalla stagione 59/60. Il prossimo avversario sarà di quelli davvero complicati perché la Juventus è in questo momento una squadra fuori portata per tutto il resto della Serie A. Torreira ha parlato a Sky Sport anche dei bianconeri, tra presente e futuro: "E' una settimana molto importante per noi, abbiamo vinto il derby. Siamo tranquilli e sereni, con questa vittoria contro il Genoa siamo entrati nella storia. Adesso ce la vedremo con la Juve, è la squadra più forte del campionato, ma siamo consapevoli della nostra forza. Sono molto concentrato su questa squadra. Futuro? La Juve è una società molto importante, mi piacerebbe giocarci, ma adesso penso a questo gruppo che mi ha dato tanto."

Già a gennaio la situazione di Torreira ha agitato la situazione mercato in casa doriana. Le dichiarazioni del procuratore del centrocampista sembravano aprire all'ipotesi addio da subito, con la Roma soprattutto interessata a Torreira come regalo da far scartare a Spalletti. Alla fine, però, i rapporti si sono ricuciti i comunque si è tornati ad una situazione di calma apparente. Non è comunque difficile immaginare che il nome di Torreira possa tornare a muovere le cronache della prossima finestra di mercato. Chissà che la Roma non possa tornare su di lui o che la Juventus, negli ultimi anni attenta a questi profili giovani, non cerchi ancora una volta di anticipare la concorrenza.