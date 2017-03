Sampdoria, Giampaolo: "Spero che i tifosi spingano la squadra contro la Juve"

Marco Giampaolo, itasportpress.it

La Sampdoria si prepara ad affrontare in casa la Juventus, provando a seguire l'onda lunga della vittoria nel derby contro il Genoa e in generale l'ottimo periodo di forma che i blucerchiati stanno vivendo in queste settimane. Anche i tifosi sono pronti a spingere la squadra con la loro presenza, come testimoniato dal raduno organizzato in mattinata con cui la gradinata blucerchiata si è presentata a Bogliasco per far sentire la propria vicinanza.

Da questo aspetto si parte nella conferenza stampa di Marco Giampaolo: "Questa mattina c'è stata una bella testimonianza di affetto e sostegno come loro hanno saputo fare. Questo rapporto di vicinanza e sostegno per me è stato sempre un valore aggiunto. Per quanto riguarda la partita, domani per essere competitivi e non evidenziare il gap abbiamo bisogno soprattutto di loro. La squadra dovrà essere brava a farsi spingere ancora di più. La squadra in questo girone di ritorno ha fatto buoni risultati, ma dobbiamo giocare ancora 10 partite. Dobbiamo esser capaci di sostenere ed essere più fedeli a questo tipo di cammino. Dobbiamo stare su questo trend." Inevitabile una domanda sulle scelte di formazione, dopo le polemiche della gara d'andata: "Avrei detto che li avrei fatti ruotare in funzione della partita. Mi auguro che possano continuare a migliorare anche chi ha giocato meno. Fino ad oggi il gruppo si è allenato bene per crearsi pezzetti di credibilità. La formazione che schiererò domani sarà competitiva in funzione della partita."

Ci si concentra poi sull'avversario, la Juventus di Allegri che non ha bisogno di molte presentazioni: "La Juventus è la Juventus perchè non ha mai avuto questi problemi. I bianconeri non conoscono cali di tensione, rendimento e gestione. E' una squadra cinica, feroce, cannibale. Si presenterà a Genova con la migliore formazione. Una vittoria con la Juventus? Sovvertire questa statistica è difficile. Spero che la Samp mi dia questa possibilità e abbellire questa statistica che mi vede sempre sconfitto con i bianconeri. La Juve ha già vinto lo scudetto? Virtualmente. Se si ragiona dal punto di vista della Juventus, nessuno pensa che lo scudetto sia ancora vinto."