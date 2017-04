Serie A - Sampdoria: col Sassuolo per continuare la striscia positiva

Un'immagine della gara d'andata tra Sassuolo e Sampdoria (eurosport)

La prossima tappa del viaggio di Marco Giampaolo e della sua Sampdoria tocca Reggio Emilia, dove al Mapei Stadium il Sassuolo ospiterà i blucerchiati nella gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. Una partita che non riveste grande importanza ai fini della classifica: la Samp si trova nella parte sinistra e vive ormai alla giornata, il Sassuolo in realtà non è ancora matematicamente salvo ma difficilmente perderà 12 punti nelle giornate rimaste, visto anche il ritmo delle altre squadre. Nonostante ciò si tratta di due squadre vogliose di dimostrare ancora qualcosa, con i blucerchiati che con gli ultimi risultati positivi ci stanno prendendo gusto e i neroverdi che vogliono concludere degnamente una stagione storta.

Come arriva il Sassuolo. La squadra di Eusebio di Francesco continua ad avere a che fare con una mole assurda di assenze ed infortuni: all'ultima seduta di allenamento sono rimasti fuori Defrel, Dell'orco, Pegolo, Gazzola e Ricci, che rimangono quindi in dubbio fino all'ultimo; a ciò si somma l'assenza di Domenico Berardi per squalifica. Il Sassuolo in questo momento è 15esimo in classifica con 32 punti: 12 in più dal Crotone, terzultimo. Difficile pensare ad un crollo che possa portare i neroverdi in B, ma è chiaro che bisognerà lottare fino alla matematica certezza della salvezza, anche perché la vittoria manca dal 22 Gennaio (3-1 in casa del Pescara) e l'ultimo pareggio con l'Atalanta ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Sarà necessario cambiare marcia contro una Samp così agguerrita.

Come arriva la Sampdoria. E' un grande momento quello della squadra di Giampaolo, che fino ad ora nel girone di ritorno ha perso soltanto contro Atalanta e Juventus. Gli ultimi risultati in particolare, con le grandi vittorie contro Genoa e Inter, il pareggio con la Fiorentina e la comunque buona prestazione contro la Juve, hanno creato intorno ai blucerchiati un clima di fiducia, serenità e voglia di fare. La Samp non ha praticamente più nulla da chiedere alla classifica, e può quindi giocare in maniera serena contro qualunque avversaria. Il nono posto con 45 punti è il marchio di garanzia di una squadra sempre pericolosa, in ogni partita.

Le formazioni. Sassuolo come detto con tanti dubbi di formazione, dovuti alle non perfette condizioni di molti uomini. Probabile un ballottaggio fino all'ultimo tra Matri e Defrel che vedrà un vincitore in base a come starà il secondo; stessa cosa per Peluso, che in caso di non perfette condizioni di Dell'orco dovrebbe partire dal primo minuto.

Qualche problema per Quagliarella alla vigilia in casa Samp, anche se l'attaccante dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto, altrimenti ci sono in allerta Budmir e Djuricic. Con Muriel ancora ai box ci sarà Schick titolare, con il solito Bruno Fernandes alle spalle.