Sassuolo - Samdporia in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (18.00)

"Dobbiamo ripartire da quanto di buono visto a Bergamo - ha invece affermato Di Francesco - anche se ci siamo abbassati troppo, dobbiamo però migliorare dal punto di vista della qualità del gioco".​ Sul 3-2 dell'andata, invece, il tecnico ha chiosato: "Siamo rimasti alti, gli attaccanti devono essere bravi a tenere palla. Spesso sento dire che caliamo di intensità, noi secondo i dati con l'Atalanta abbiamo corso più di loro, ma dobbiamo migliorare sulla qualità".

Passaggio obbligato, poi, sui diretti avversari: ""Sicuramente non sarà una partita facile, nelle ultime 10 gare hanno perso solo in casa contro la Juventus, in trasferta hanno fatto sempre bene. Al contrario, noi abbiamo grandissima voglia di tornare a vincere in casa. Mi interessa tornare a vincere, giocando bene, con una prestazione di altissima qualità dal punto di vista fisico e mentale".

"Questa è una partita che potrebbe avere poco significato da entrambe le parti - ha affermato il tecnico della Sampdoria in conferenza - bisogna continuare a fare valutazioni e verifiche in queste partite su quello che è il nostro organico. Visto che tra un mese e mezzo parleremo di quelli che sono le possibilità di migliorare questo organico e la programmazione della prossima stagione, queste sono partite che dal mio punto di vista sono importanti per arricchire le valutazioni di organico e calciatori".

Parlando, invece, dei diretti avversari, l'ex tecnico dell'Empoli ne tesse le lodi: "Il Sassuolo nell'efficienza piena del suo organico è molto forte. È stata sfortunata, ha pagato i tanti infortuni, è una squadra veramente importante con valori individuali di livello che giocano insieme da tanti anni. È stata una stagione sfortunata la loro, ma al completo è una di quelle squadre che si è guadagnata i risultati che ha ottenuto. Sono veloci, forti, restano una squadra che va rispettata. È forte di tante conoscenze".

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto, invitandovi alla diretta testuale di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa pasquale. In casa dello sventurato Sassuolo di Di Francesco, reduce da una stagione ricca di nefasti infortuni, la solida Sampdoria di Marco Giampaolo proverà a fare punti, continuando quel percorso di crescita che non si è interrotto nemmeno dopo le vicende extra-campo che hanno visto protagonista Massimo Ferrero, Presidente della società "scomunicato" dalla Lega a seguito del crac Livingston.

Lontanissimo dalla zona europea e saldamente salvo, il collettivo di casa dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Matri al centro del tridente completato da Politano e Ragusa, pronti a sostituire lo squalificato Berardi. Confermato Consigli in porta, ballottaggio sulle fasce, dove Lirola si gioca una maglia con lo scalpitante Adjapong. Nessun problema, invece, per Acerbi, Cannavaro e Peluso. In mediana, Di Francesco potrebbe riproporre Sensi, anche se resta viva la pista Aquilani. Pellegrini e Duncan, invece, le mezz'ali.

Ugualmente incerta, poi, la disposizione tattica doriana, in cui sono certi del posto sia Schick che Quagliarella. In porta, Viviano, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Bereszynski, Skriniar, Silvestre e Dodo', con Regini pronto a soffiargli il posto da titolare. Nella zona centrale del campo, confermato Torreira, c'è grande incertezza per i due posti di mezz'ali, con Barreto e Praet leggermente avvantaggiati rispetto a Linetty. Sulla trequarti, infine, Bruno Fernandes.

Da quando le due formazioni sono in Serie A, nei sei scontri diretti ha sempre dominato l'equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi. All'andata, nel match di Marassi, a vincere fu la Sampdoria, che si impose dopo un rocambolesco 3-2: doppiamente avanti con Ricci e Ragusa, infatti, i neroverdi crollarono nel finale, subendo in pochi minuti le reti di Quagliarella e Muriel, autore di una doppietta. L'ultimo successo del Sassuolo, invece, è datato 2015, con i neroverdi bravi a sbancare lo stadio doriano: Acerbi, Floccari e Pellegrini indirizzarono la sfida nel primo tempo, inutile per i padroni di casa la rete di Zukanovic al 90'.