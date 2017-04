Sassuolo - Sampdoria: le formazioni ufficiali

Nella partita delle 18 di questa lunga giornata di Serie A, per Sassuolo e Sampdoria la parola d'ordine è solo una: vincere. I neroverdi vogliono vincere perché dopo una stagione travagliata e piena di infortuni, chiudere al meglio la stagione sarebbe un buon viatico per il nuovo anno. I blucerchiati, invece, sono alla caccia dell'ottavo posto che eviterebbe il turno d'Agosto della Coppa Italia e una vittoria darebbe anche continuità al buon momento di forma che stanno vivendo gli uomini di Giampaolo.

SASSUOLO - Di Francesco conferma per gran parte la squadra che ci si attendeva, eccezion fatta per la linea mediana dove ci sono alcune sorprese. Il modulo, come sempre, è il 4-3-3 con Consigli in porta e davanti a lui la linea composta da Lirola, Acerbi, Cannavaro e Peluso. Tra i tre di centrocampo invece restano fuori Sensi e Duncan per far spazio ad Aquilani e Missiroli, mentre nel tridente orfano di Berardi e Defrel saranno Politano, Matri e Ragusa a dover mettere a ferro e fuoco la difesa blucerchiata:

SAMPDORIA - Anche Giampaolo schiera l'11 che tutti si aspettavano. Confermatissimi i giocatori volti all'offesa con Schick e Quagliarella supportati dall'ottimo Bruno Fernandes, mentre in mediana ci saranno Praet, Torreira e Barreto. In difesa tutto confermato, Regini vince il ballottaggio con Dodò per la fascia sinistra del campo.

Le scelte ufficiali:

Sassuolo (3-4-3): Consigili, Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Aquilani, Missiroli, Pellegrini; Politano, Matri, Ragusa. All: Di Francesco.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. All: Giampaolo.