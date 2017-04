Samp - In dubbio Viviano per domenica. Quagliarella recupera

(fonte: alfredopedulla.com)

Un po' di paura per Emiliano Viviano nel corso dell'ultimo allenamento a Bogliasco. Durante la partitella in famiglia il portiere della Sampdoria si è accasciato a terra accusando un fastidio al ginocchio sinistro, già operato nel 2014. Una stagione non fortunatissima per l'estremo difensore, che spesso quest'anno ha avvertito problemi fisici che gli hanno impedito di disputare anche gare importanti come il derby d'andata. Questa volta non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, ma lo staff doriano è comunque in allerta e farà tutti i controlli necessari al fine di scongiurare qualsiasi cosa. L'ex portiere della Fiorentina ha disputato quest'anno 17 partite in maglia blucerchiata, di cui 16 in campionato, in un anno dove fisicamente tante cose non sono andate come dovevano: la speranza è che questa volta non si tratti di nulla di grave, perché sarebbe l'ennesima beffa per il portiere toscano.

Per la sfida contro il Crotone è quindi già pronto Christian Puggioni, portiere di riserva e doriano doc che quest'anno è sceso in campo già 15 volte, più le 2 in Coppa Italia, offrendo spesso buone prestazioni. La porta dei blucerchiati sarà in ogni caso ben coperta contro una squadra che negli ultimi tempi sembra essere molto in forma e che nelle ultime tre partite ha sempre segnato. Sarà quindi fondamentale avere tra i pali un uomo capace di dare sicurezza alla squadra, sia Viviano che Puggioni hanno dimostrato di essere pienamente in grado di farlo. Il favorito rimane comunque il titolare per ora, ma Puggioni in caso di emergenza saprà comunque dare il proprio contributo.

Buone notizie invece per Fabio Quagliarella, che, dopo le difficoltà alla vigilia dell'incontro col Sassuolo, sembra essere tornato pienamente in forma. L'attaccante blucerchiato contro il Crotone giocherà senza problemi, e sarà anche lui fondamentale per riprendere la marcia dopo lo stop contro i neroverdi, comunque ininfluente ai fini della classifica.