Serie A - Il Crotone rimonta la Samp e sbanca "Marassi" (2-1)

La Samp era chiamata al riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ed invece i blucerchiati cadono nuovamente, stavolta tra le mura amiche contro il Crotone. I padroni di casa non si possono però rimproverare nulla, in quanto hanno sfoderato la loro classica prestazione fatta di quantità e qualità, con Schick grande protagonista. Infatti il talento ceco è l'autore del gol che porta in vantaggio la Samp, ma non solo perchè il n.14 ha più volte sui piedi la palla per chiudere il match, ma in tutte le occasioni create ha sempre peccato di precisione, permettendo al Crotone di credere fino alla fine nella rimonta, che si è poi concretizzata nel secondo tempo. Nella ripresa infatti i calabresi alzano il baricentro producendo azioni pericolose in ripetizione fino al gol del pareggio siglato in mischia da Falcinelli. Una rete che ha galvanizzato ancora di più la squadra crotonese, che ha poi firmato il gol della sorpasso e quindi della vittoria con Simy. Un successo che mantiene comunque il Crotone al terz'ultimo posto a 24 punti, a -5 dall'Empoli, mentre la Samp scala al 10° posto con 45 punti.

Una vittoria, quella dei calabresi, di certo non prevedibile leggendo le formazioni ufficiali. Infatti entrambi gli allenatori si sono affidati ai loro schieramenti tattici predefiniti: 4-3-1-2 per Giampaolo con Bruno Fernandes a fungere da trequartista alle spalle della coppia Quagliarella - Schick; 4-4-2 per Nicola con Falcinelli e Trotta a formare il reparto d'attacco.

La prima conclusione del match la realizza il Crotone con Falcinelli che tira dalla distanza, ma Puggioni non si fa sorprendere e blocca la sfera. Sul capovolgimento di fronte la Samp sfiora il vantaggio con Ceccherini che sbaglia il retropassaggio verso Cordaz, ma per fortuna dei calabresi la palla sbatte sul palo per poi terminare tra le mani del n.1 rossoblu. Al quarto d'ora nuovo errore in fase d'impostazione commesso dai crotonesi con Crisetig che serve involontariamente Quagliarella, il quale va alla conclusione dalla distanza, ma Cordaz non si lascia sorprendere bloccando senza troppi problemi la palla calciata dall'attaccante blucerchiato.

E' il preludio al gol che arriva al 21' con Schick, il quale si rende autore di un'azione favolosa: il n.14 della Samp prima salta con un sombrero Ferrari, dopodiché una volta giunto in area di rigore fredda Cordaz col piattone sinistro. La reazione dei crotonesi sta tutta in un tiro dalla distanza di Falcinelli terminato ben oltre la traversa. Al 26' la Samp va vicinissima al 2-0: Schick va via a Ferrari per poi servire a rimorchio Praet, il quale calcia di prima intenzione col mancino, ma la sua conclusione termina contro la traversa e poi sul fondo. Il Crotone però non si limita solamente a contenere, ma anzi quando ne ha l'opportunità prova a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria, come al 28' con Martella che cerca il jolly con una conclusione dai 35 metri, che viene disinnescata con affanno da Puggioni, il quale è costretto a deviare la sfera oltre la traversa.

I crotonesi prendono coraggio e sfiorano il pareggio poco dopo con Falcinelli, che dal limite lascia partire una conclusione a giro, che viene neutralizzata da Puggioni con un intervento in tuffo. La Samp si riaffaccia in avanti con Torreira che s'incarica della battuta di un calcio di punizione, ma la battuta del centrocampista blucerchiato risulta di facile lettura per Cordaz, che blocca la sfera senza problemi. Su quest'azione si chiude la prima frazione di gioco, con la Samp che va al riposo in vantaggio grazie al fantastico gol realizzato da Schick.

Il secondo tempo si apre con i blucerchiati riversati in attacco alla ricerca del gol del raddoppio. Ci va vicino Schick dopo appena due minuti, infatti il talento ceco servito da Bruno Fernandes va alla conclusione da posizione defilata, ma il suo tiro viene neutralizzato senza troppi problemi dall'estremo difensore avversario. Al 54' i padroni di casa vanno vicinissimi al 2-0: Torreira verticalizza per Quagliarella che tenta il pallonetto su Cordaz in uscita, ma il tentativo dell'attaccante blucerchiato si perde di poco a lato rispetto alla porta avversaria.

Il Crotone prova a rendersi pericoloso agendo in contropiede, ed infatti al 61' Falcinelli ha l'opportunità per siglare il pareggio, ma la sua conclusione dall'interno dell'area di rigore si perde di poco a lato. E' il preludio al gol che arriva 6 minuti più tardi: su azione d'angolo la palla giunge a Trotta, che la gira verso Falcinelli, il quale a due metri dalla linea di porta non può proprio sbagliare. La Samp non ci sta e reagisce con Quagliarella che va vicinissimo al nuovo vantaggio, ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata oltre la traversa da Cordaz, il quale si salva con un intervento di piedi. Poco dopo il n.1 calabrese è costretto nuovamente agli straordinari uscendo sui piedi di Schick, pronto a calciare a rete da buonissima posizione. All'81' il Crotone passa sorprendentemente in vantaggio: cross di Falcinelli dalla fascia sinistra per Simy che col destro al volo batte Puggioni. Nel finale la Samp si spinge in avanti per andare alla ricerca del pareggio, che però non arriva. La partita termina quindi con la vittoria dei crotonesi per 2-1.