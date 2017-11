Sampdoria, Emiliano Viviano di nuovo arruolabile: "Sto tornando, il peggio è alle spalle"

Fonte: Official Twitter Sampdoria

Tanta sofferenza, tante domeniche trascorse davanti alla Tv ad osservare i suoi compagni di squadra lottare per la maglia blucerchiata. Ora, dopo cinque lunghi mesi, Emiliano Viviano ha superato il periodo più difficile ed è nuovamente disponibile a difendere la porta blucerchiata. Alla Gazzetta dello Sport, il numero uno doriano ha ammesso: "Non sono al cento per cento, lo so, ma ho voglia di ritornare ad essere protagonista ed a fare ciò che più amo, giocare a calcio. Ho avuto due settimane in più di lavoro, c’è ancora tanto da fare ma mi sto avvicinando sempre di più al massimo della forma".

Quella di domenica, al Ferraris, sarà una gara dura per la Sampdoria, poichè a rendere visita ai liguri saranno i campioni in carica della Juventus. Viviano però resta fiducioso: "Restano gli avversari più forti del campionato, sono favoriti, ma noi arriviamo a questo appuntamento con tanta consapevolezza nei nostri mezzi e proveremo a dire la nostra. Credo che anche gli avversari che vengono a giocare a casa nostra hanno un pò di timore perchè stiamo facendo bene, esprimiamo un buon calcio ed i risultati ci stanno dando ragione. Proveremo a far nostra l'intera posta in palio, come sempre, senza tirarci indietro".

Dall’altra parte del campo, nella porta avversaria, Viviano troverà uno dei suoi idoli: Gigi Buffon. Il numero uno bianconero è reduce dagli impegni con la Nazionale e avrà il morale a terra, dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali: "Conosco Gigi, in qualità di capitano si sentirà di sicuro responsabile di quanto accaduto. Ha pianto, ma penso che non debba piangere, perché lui è stato il più grande portiere della storia del calcio italiano e lascia a testa alta". Domenica è anche la sfida tra bomber, Fabio Quagliarella da una parte e Gonzalo Higuain dall'altra. La gara promette scintille, e gol: "Fabio è una garanzia sotto tanti punti di vista. Sotto il profilo umano, a livello di gioco e di rendimento in campo E' un esempio da seguire. Higuain non devo presentarlo io, è un fuoriclasse, era normale che ritornasse a segnare con una certa regolarità. Spero che questa domenica rimanga a secco, e che la Sampdoria riesca a strappare un risultato positivo".

Corre la Sampdoria in campionato, è subito a ridosso delle big. Gli obiettivi sono ambiziosi in casa blucerchiata, in molti parlano di Europa: "La classifica va guardata a maggio, non ora. Dobbiamo cercare di continuare a vincere e fare punti. certo, raggiungere l'Europa sarebbe fantastico per noi che non abbiamo la potenza dei top club".