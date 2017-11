Sampdoria, Giampaolo si gode la vittoria: "Oggi è stata la ciliegina sulla torta"

Fonte: Sito ufficiale Sampdoria

La Sampdoria continua a sorprendere, e si conferma sesta forza dell'attuale campionato, in piena zona Europa League. Tre gol rifilati alla Juventus, vittoria meritata contro la compagine bianconera che le ha provate tutte per evitare la sconfitta. Tre a due il punteggio finale, con il Ferraris che al 90' ha tirato un sospiro di sollievo, incluso Marco Giampaolo che ai media ha sottolineato l'importanza del successo odierno: "I ragazzi hanno giocato una gara fantastica, abbiamo meritato la vittoria. Oggi è stata la ciliegina sulla torta, ci godiamo il momento ed andiamo avanti per la nostra strada senza sbandierare nulla e fare voli pindarici che non portano da nessuna parte. Stiamo svolgendo un grande lavoro e penso che meritiamo di essere abbastanza in alto in classifica. Mi congratulo con tutti, dal primo all'ultimo perchè non era facile ottenere i tre punti quest'oggi".

Blucerchiati che praticamente hanno battuto la Juventus in 45' minuti. Obiettivo Champions League? "Io valuto la gara di oggi. Primo tempo molto ordinati, concedendo il giusto. Nel secondo tempo anche momenti di bel calcio. Alla fine sarebbe stato un peccato gravissimo farsi sfuggire questo successo. I ragazzi son ostati perfetti: abbiamo limitato le loro qualità restando corti e solo così potevamo fare. Grandi meriti alla mia squadra". Vecchia Signora senza Dybala dall'inizio, un vantaggio per la squadra ligure: "L'attaccante argentino è un grande attaccante, lo scorso anno ci mise in difficoltà, ma Allegri deve fare turnover perchè è impegnato anche in Coppa".

Migliore in campo per la Sampdoria è stato Duvan Zapata, autore del gol dell'1-0 che ha sbloccato la contesa. Intervistato nell'immediato dopo partita, ai microfoni di Sky Sport ha affermato: "Che grande soddisfazione, questo è un premio per noi ed anche per i tifosi. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, continuando a cavalcare questo buon momento di forma. Mi fa piacere che i miei ex compagni del Napoli sono in testa alla classifica".