Sampdoria - Juventus: le pagelle doriane. Viviano bravo e fortunato, Zapata il migliore

L'esultanza finale dei doriani (twitter)

Altro colpo Sampdoria, altro passo importante verso l'Europa. La squadra di Giampaolo conferma il trend vincente al Ferraris anche contro la Juventus, che affonda nella ripresa dopo un primo tempo di controllo. I blucerchiati rischiano nel finale ma portano a casa tre punti importantissimi. Ecco le pagelle:

Emiliano Viviano - voto 7 - Bravo e fortunato su Cuadrado, su cui mette la schiena. Nel secondo tempo su Khedira invece è tutta bravura: legge bene l'azione e prima ancora che la sponda di Mandzukic arrivi al tedesco lui è già lì. Nel finale salva anche su Douglas Costa, poi non può nulla su Higuain e Dybala.

Bartosz Bereszynski - voto 6.5 - Vince il ballottaggio con Sala per il posto a destra e dà ragione a Giampaolo. Bene nelle due fasi, anche se l'immobilità di Mandzukic lo aiuta.

Matias Silvestre - voto 6.5 - Concede qualcosa a Higuain all'inizio, poi capisce i movimenti e da lì diventa tutto più difficile per i bianconeri. Nella ripresa mai una sbavatura durante le azioni più pericolose della Juve.

Gian Marco Ferrari - voto 7 - Anche lui come il compagno tiene bene in retroguardia, con la ciliegina sulla torta di un gol da rapinatore d'area.

Ivan Strinic - voto 6 - Buono il lavoro su Cuadrado e in generale non male anche la prestazione, ma il rigore nel finale è abbastanza ingenuo.

Edgar Barreto - voto 6.5 - Corre e lotta in mezzo al campo, dove la Juve fatica a prendere le misure, soprattutto in mediana. Lui da linfa alla fase offensiva e ottimo apporto anche in copertura. Completo. (74' Verre - voto 6 - Fa il suo nel gestire il risultato e ci mette intensità, rischia le sabbie mobili come tutti nel black-out finale).

Lucas Torreira - voto 7 - Infaticabile a centrocampo, annulla Pjanic e Khedira per larghi tratti di partita. Il missile con cui buca Szczesny (non proprio uno qualunque) si candida già tra i migliori gol della stagione doriana.

Dennis Praet - voto 6 - Una buona partita fino all'infortunio, che lo costringe a lasciare anzitempo il campo (28' Linetty - voto 6.5 - Non fa rimpiangere il compagno e il cambio forzato. Magari con lui c'è meno tecnica, ma c'è quantità e corsa e questo basta).

Gaston Ramirez - voto 6 - Nel primo tempo soffre, così come gli attaccanti. Difficili i movimenti e la difesa bianconera riesce tutto sommato agevolmente ad arginarlo. Molto meglio nella ripresa, quando innesca il 2-0 di Torreira.

Fabio Quagliarella - voto 7 - Tanta fatica nel primo tempo, ma l'unico pallone giocabile che gli arriva nei primi 45' lo gira direttamente verso la porta. Nella seconda frazione ha più spazio e fa molto più male, serve a Ferrari il pallone del 3-0 che vale quanto un gol e con Zapata forma un tandem perfetto. (84' Caprari s.v.).

Duvan Zapata - voto 7 - Appena la difesa bianconera si apre lui spacca la partita. Sontuoso su Lichtsteiner sul primo gol, fermato solo da un grande Szczesny sul possibile raddoppio. Esplosivo e forte fisicamente, nel secondo tempo è una continua spina nel fianco per gli avversari.

All. Marco Giampaolo - voto 7 - Prepara e gestisce alla perfezione la partita e rompe il tabù contro i bianconeri. Soffre e tiene duro nel primo tempo, così come nel momento migliore della Juve ad inizio ripresa: alla prima occasione la sua Samp colpisce e cambia volto al match. Occhio però al black-out nel finale, da non sottovalutare.