Coppa Italia - La Sampdoria schianta il Pescara: 4-1 al Ferraris

Tutto semplice per la Sampdoria che nel match valido per il quarto turno di Coppa Italia batte il Pescara 4-1 e accede agli ottavi dove affronterà la Fiorentina. Sfida subito in discesa per la compagine di Giampaolo che chiude la prima frazione in vantaggio di tre gol grazie alle reti di Kownacki, Ramirez e Caprari. Nella ripresa gli ospiti provano a tornare in partita con Benali, ma Kownacki fa doppietta e chiude definitivamente i conti. In campionato la Sampdoria tornerà a giocare domenica, in casa, contro la Lazio, mentre il Pescara ospiterà la Ternana sabato.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-1-2 per la Sampdoria con Ramirez a supporto di Kownacki e Caprari, mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Mancuso, Ganz e Benali.

Pronti via e dopo due minuti la Sampdoria passa già in vantaggio con Kownacki che, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, insacca da pochi passi, 1-0. Pochi secondi dopo la squadra di casa va ad un passo dal raddoppio con Caprari: l'ex di turno si trova tutto solo davanti a Pigliacelli, ma il suo destro termina di un nulla a lato. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 9' arriva il raddoppio: Kownacki questa volta mette in mezzo per Ramirez che, tutto solo, di testa, insacca per il 2-0. Dopo un avvio importante la Sampdoria abbassa i ritmi mentre il Pescara prova a prendere un po' di coraggio.

Al 31', però, arriva il tris della squadra di Giampaolo con Caprari che, dopo un duetto splendido con Ramirez, entra in area e col mancino batte Pigliacelli, 3-0. Al 36' primo acuto del Pescara con Carraro: dall'interno dell'area calcia col mancino, ma Puggioni devia in angolo con un grande intervento. Poco dopo ospiti ancora pericolosi con Zampano che galoppa sulla destra e calcia col destro da fuori, ma Puggioni respinge con i pugni. Al 41', però, Sampdoria vicina al poker: punizione di Capezzi, Pigliacelli si allunga e allontana. Su capovolgimento di fronte Zampano scappa via sulla destra e mette in mezzo per Ganz che gira col destro, trovando Puggioni bravo ad alzare in angolo con un gran colpo di reni.

Nell'intervallo primo cambio per Giampaolo: dentro Alvarez per Ramirez. Il neo entrato si mette subito in luce al 49', quando ubriaca Mazzotta e calcia col mancino dall'interno dell'area, ma la sfera termina sull'esterno della rete. Dall'altra parte, però, il Pescara va in rete con Benali che, servito da un lancio millimetrico di Pigliacelli, entra in area e col mancino batte Puggioni ingannato anche da una deviazione, 3-1. La reazione della Samp non si fa attendere e arriva al 57': Caprari mette al centro per Kownacki il quale deve solo spingere la palla in porta, ma pasticcia. La partita non concede pause. Al 59' ospiti pericolosi con Zampano, bravo a servire Ganz che ci prova in rovesciata, ma Puggioni blocca in due tempi.

Poco più tardi ancora Delfino pericoloso con il neo entrato Elizalde: sugli sviluppi di un corner calcia col destro spedendo la sfera fuori di poco. Al 74', però, la Sampdoria chiude il match: Elizalde sbaglia in uscita, recupera Alvarez che serve Kownacki il quale calcia col destro battendo un non perfetto Pigliacelli, 4-1. La squadra di Zeman prova ancora a ridurre il passivo e al 78' sfiora il gol con Ganz che, su cross di Elizalde, va col piattone, trovando ancora una volta Puggioni. Sulla respinta c'è Benali che, con tutta la porta spalancata, calcia alto. E' l'ultima emozione del match: al Ferraris la Sampdoria batte 4-1 il Pescara e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia.