La Sampdoria perde in casa contro la Lazio, Giampaolo: "Ci hanno condannato gli episodi"

Arriva la prima sconfitta della Sampdoria tra le mura amiche: i bluerchiati perdono per 2-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Succede tutto nel secondo tempo: prima sblocca Zapata, poi arrivano i gol dei capitolini con Milinkovic Savic e Caicedo al 91' trova il gol vittoria.

Marco Giampaolo parla così al termine della partita ai microfoni di Premium Sport: "Le paole di Ferrero? Quando il presidente ha detto che abbiamo perso con orgoglio la ritengo la sintesi più giusta. Sulle palle inattive la Lazio ha fatto quindici gol. Al di là di quello è la situazione sulla quale avevamo già lavorato: è stata una disattenzione, sia sul primo che sul secondo gol, dove non siamo stati bravi nella risalita. Ci hanno condannati gli episodi, non condanno i miei ragazzi: hanno giocato una gara straordinaria. La nostra gara è stata di grande spessore. Io penso gara dopo gara anche se siamo lì e qualche responsabilità va presa, noi non scappiamo. La squadra è sempre stata in gara anche se a volte gli episodi determinano. Abbiamo pagato fisicità alla fine, tanto che l'ingresso di Verre aveva quella motivazione. Nei duelli individuali qualche cosa avevamo perso, dentro una gara dispendiosa. Questa è la Lazio e vi garantisco che non hanno nulla da invidiare alle grandi. Noi facciamo la corsa su noi stessi e non pensiamo a nessuno. Lottiamo per difendere la sesta posizione ma le squadre sopra sono di un'altra categoria. Squadre che ci ambiscono sono tante: qualcuno è dietro, noi abbiamo il dovere di difendere la posizione".