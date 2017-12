Sampdoria: c'è il Cagliari nel mirino. Linetty out

Fonte: official Twitter Sampdoria

La Sampdoria continua a lavorare agli ordini di mister Giampaolo per preparare la trasferta di Cagliari, in calendario sabato alle ore 18:00. E' l'occasione per buttarsi definitivamente alle spalle la sconfitta patita nel turno scorso, sul filo di lana contro la Lazio. Per poter ambire ad un posto in Europa League, è necessario conquistare punti anche lontano dal Ferraris, e quello della Sardegna Arena sarà un test probante per capire se la Samp è realmente matura, pronta per ambire a questi traguardi.

Tutti a disposizione di mister Giampaolo, ad eccezionale del centrocampista Linetty. Il polacco salterà la sfida in terra isolana e resterà fermo ai box per almeno altre due settimane a causa di una lesione muscolare. Per lui, quest'oggi a Bogliasco soltanto dosi di lavoro personalizzato. E' recuperato Strinic, quindi il croato dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia sinistra, facendo scivolare nuovamente in panchina Murru, ex di turno che senz'altro sentirà in maniera particolare la sfida di sabato nel capoluogo sardo.

Nella seduta odierna, sono apparsi in grande forma i due attaccanti, Zapata e Quagliarella, i quali si sono mossi bene sotto le direttive di Giampaolo e dello staff blucerchiato. I due, salvo sorprese dell'ultima ora, andranno a comporre il tandem offensivo che avrà il compito di far male all'undici di Lopez. E' stato provato a lungo il centrocampo a tre con Torreira regista, e Praet con Barreto mezzali. Verre, finito insietro nelle gerarchie del centrocampo doriano, dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Dagli schemi provati in fase difensiva, si evince che Giampaolo potrebbe ancora propendere per l'utilizzo di Bereszynski come terzino destro, lasciando in panca Sala.