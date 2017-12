Sampdoria, recuperato Strinic. A Cagliari mancherà Linetty

Fonte: Twitter UC Sampdoria

A Cagliari la Sampdoria avrà la chance di scrollarsi di dosso la sconfitta subìta al Ferraris per mano della Lazio. La sfida, in calendario domani alle ore 18:00, aprirà la sedicesima giornata di campionato di Serie A. Mister Giampaolo in conferenza stampa ha presentato il match, ed ha anche aggiunto che il terzino sinistro ex Napoli Strinic ha recuperato ed è arruolabile per domani. Le sue condizioni però non sono ancora ottimali, di conseguenza un suo possibile impiego verrà deciso soltanto domani, nell'immediata vigilia del match della Sardegna Arena. Nel caso in cui il croato non dovesse farcela, ci sarà spazio per Murru. Proprio il terzino sardo, cagliaritano doc ed ex rossoblù, potrà trovarsi di fronte i suoi vecchi compagni, in una gara che per lui avrà senza ombra di dubbio un sapore particolare.

Può sorridere comunque Giampaolo, in quanto l'infermeria è quasi del tutto sgombra. L'unico assente è l’infortunato Linetty, il quale è ancora alle prese con il suo programma di recupero fisico. Ne avrà ancora per un pò. Fuori dalla lista dei convocati anche Dodô e Ivan, ormai ai margini del progetto doriano ed in lista di sbarco: verranno infatti ceduti a gennaio, non appena si aprirà la finestra invernale di calciomercato. Ecco l’elenco dei ventitré blucerchiati scelti da Giampaolo per Cagliari-Sampdoria:

Portieri: Puggioni, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

La Samp dovrebbe schierarsi con il solito 4-3-1-2. In attacco, solito tandem Zapata-Quagliarella, con Ramirez trequartista e Praet mezzala. Panchina per Alvarez. Torreira sarà il play della squadra, mentre in difesa sull'out destro è in corso un ballottaggio tra Bereszynski e Sala, con il primo leggermente favorito per scendere in campo dall'inizio.

In palio punti pesanti, la Sampdoria ha come obiettivo la vittoria per tenere così a debita distanza le dirette avversarie, specie il Milan, il Torino e la Fiorentina, tutte con grande voglia di Europa.