Sampdoria, Giampaolo sulla Coppa Italia: "Ci teniamo a fare bene. Sarà partita pari"

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria che si appresta a viaggiare a Firenze per incontrare la Fiorentina, un match non facile che vale i quarti di finale. Per la società blucerchiata la coppa nazionale è un appuntamento importante, da non fallire per dare ancor più forza ad una stagione fin qui molto positiva. Non può che essere dello stesso parere Marco Giampaolo, allenatore dei genovesi, che in conferenza stampa dipinge la coppa come uno degli obiettivi, anche se non le risparmia critiche per la sua formula: "Alla Coppa ci teniamo anche se la formula così concepita è difficile, perché devi vincere fuori casa a Firenze per passare il turno. In ogni caso la rispettiamo come sempre e farò giocare la miglior formazione possibile".

Nonostante questo, però, in campo scenderà una formazione rimaneggiata con alcuni titolari lasciati a riposo in vista del prossimo impegno di campionato: "Abbiamo recuperato bene rispetto alla partita di sabato, ma alcuni elementi non sono al meglio della condizione. Dovremo farei i conti con alcune assenze. In ogni caso chi scenderà in campo darà battaglia". A Genova resteranno certamente Viviano, Quagliarella e Linetty, tutti per motivi fisici, e le scelte finali verranno fatte solo domattina, dopo la rifinitura e prima della partenza per il capoluogo toscano: "Domattina farò la valutazione di chi è disponibile. A oggi non ho la minima idea di chi far giocare. Devo sciogliere molti dubbi. Corriamo il rischio di essere un po’ corti numericamente, ma chi scenderà in campo sarà nelle condizioni di poter dare il meglio per la Samp e per i suoi tifosi".

Nell'ultimo match disputato contro la Fiorentina, quello di Agosto e valevole per la Serie A, la Sampdoria si è imposta, ma Giampaolo avverte tutti: "La squadra di Pioli è reduce da buoni risultati e ha qualità tecniche evidenti, ma affrontare avversari forti ci dà grandi stimoli. Siamo pronti a dare battaglia, ce la giocheremo alla pari".