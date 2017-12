Sampdoria, Giampaolo verso Napoli senza Zapata

Foto Sampdoria Twitter

L'allarme in casa Sampdoria non accenna a spegnersi. Come se non bastassero le tre sconfitte rimediate dalla squadra di Giampaolo nelle ultime quattro gare disputate - il pareggio di Cagliari subito di rimonta in effetti è come se rappresentasse un poker - il tecnico doriano, in vista della gara di sabato pomeriggio del San Paolo, dovrebbe essere costretto a rinunciare anche a Duvan Zapata, fulcro offensivo delle trame della sua Doria. Il mammone colombiano è uscito anzitempo, a metà ripresa, nella gara persa dai blucerchiati a Marassi contro il Sassuolo domenica pomeriggio e, nonostante le terapie del caso, non dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Fuorigrotta in casa della sua ex squadra.

Gli esami del caso hanno evidenziato un problema all'adduttore della gamba sinistra, i quali dopo un quarto d'ora scarso della ripresa della gara del Ferraris di domenica lo hanno costretto al cambio. Al suo posto, contro i neroverdi emiliani e verosimilmente anche all'ombra del Vesuvio, Gianluca Caprari, le cui qualità potrebbero risultare molto più utili alla squadra di Giampaolo in fase di ripartenza. Inevitabile non impostare la gara contro Sarri ed il suo Napoli sulla base di contropiedi rapidi ed efficaci e, in tal senso, la velocità e la tecnica negli spazi dell'ex attaccante del Pescara potrebbero risultare molto più adatte di quelle del corpulento sudamericano.

Piove quindi sul bagnato per Giampaolo, il quale oltre a far fronte ad un evidente calo fisico e mentale della sua squadra, probabilmente fisiologico dopo un avvio di stagione a mille, deve far fronte anche agli infortuni che, oltre a Zapata, dovrebbero tenere ancora fuori Linetty dalla formazione titolare. Così come contro il Sassuolo, il mediano polacco dovrebbe rimanere a riposo anche per la trasferta in terra partenopea, dando ancora spazio a Barreto accanto a Torreira e Praet. Nulla di ufficiale per entrambe però, con Giampaolo che proverà a recuperarli per la sfida di sabato pomeriggio.