Sampdoria, Giampaolo in conferenza: "Dobbiamo fare una gara di palleggio e di collettivo"

Domani la Sampdoria farà visita alla capolista, il Napoli di Maurizio Sarri. Come di consueto Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Andiamo a sentire le sue parole!

La Sampdoria dovrà cercare di non perdere la sua identità: "Bisogna scegliere l’atteggiamento con cui giocarsela, la forza del Napoli non ti permettere di decidere più di tanto. Ha una percentuale altissima di possesso palla, è leader della gara, è padrone del campo nella partita. Limitatamente alla sua forza devi saperti adeguare, noi dobbiamo essere coraggiosi, propositivi, giocare con personalità. A tutto il resto ci penserà la forza del Napoli".

La squadra di Giampaolo però non vince in campionato dal 19 novembre - 3-2 casalingo alla Juve - e da allora sono arrivati un pareggio (2-2 a Cagliari) e quattro sconfitte: "Sarei contento se la Sampdoria riuscisse a ripetere la prestazione dello scorso anno: fu una partita in cui abbiamo avuto un livello di attenzione altissima, abbiamo rivisto alcuni frammenti di quella gara che potevano essere funzionali alla gara di domani. Sarei contentissimo di rivedere quella prestazione lì, undici contro undici senza nessuna espulsione. Quella gara fu diversa rispetto a quella che affronteremo domani, il Napoli subito dopo le festività poteva avere qualcosa cosa di “sporco”, ora mi aspetto un gruppo diverso. Io conosco quella squadra, so quali sono i loro punti forti. La Sampdoria dovrà fare una grande prestazione sul piano collettivo, dovrà saper palleggiare, dovrà sapersi proporre; il rischio è quello di giocare in funzione loro. Mi auguro di fare almeno un gol, perché se non segniamo diventerà difficile. Ho fiducia nella prestazione, sul risultato dipende loro sono extraterrestri".

Sugli uomini di Sarri: "Bisogna scegliere l’atteggiamento con cui giocarsela, la forza del Napoli non ti permettere di decidere più di tanto. Ha una percentuale altissima di possesso palla, è leader della gara, è padrone del campo nella partita. Limitatamente alla sua forza devi saperti adeguare, noi dobbiamo essere coraggiosi, propositivi, giocare con personalità. A tutto il resto ci penserà la forza del Napoli. La partita è affascinante perchè l’avversario è una squadra forte che gioca un calcio straordinario, il fatto che ci siano tantissimi tifosi è dovuto anche al fatto che loro sono primi in classifica e siamo a cavallo con le festività. Noi siamo stati un po’ sporchi, questa settimana però sono arrivati segnali confortanti, sono stati brillanti e mi sono piaciuti molto. Scandire una partita ogni tre giorni è difficoltoso sul piano mentale, dobbiamo abituarci a questo. Qualcosa la squadra ha pagato come brillantezza mentale, come spensieratezza. Questa settimana è stata bella, la squadra mi è piaciuta molto, mi ha dato la quasi certezza che andremo a fare una buona gara".

In chiusura Giampaolo ha parlato del mercato che tra poco inizierà: "Il mercato è una spina nel fianco, la Sampdoria deve fare poche cose: accontentare chi è scontento, restare con un organico completo e avere alternative valide. Non credo che si possa stravolgere questa squadra, soprattutto non possono andare via i giocatori che rappresentano l’osso duro di questo gruppo. Non mi piace il mercato, se ne parla troppo sia prima che dopo, non solo durante".

[fonte: twitter sampdoria, sampdoria facebook]