Sampdoria: crisi di risultati ma non di gioco

ramirez in azione contro il napoli

Quante recriminazioni in casa Sampdoria dopo l'ultima sconfitta al "San Paolo" contro il Napoli primo in classifica. La squadra blucerchiata è andata per due volte in vantaggio non riuscendo però a difenderlo anche per errori abbastanza evidenti in fase difensiva che hanno facilitato il lavoro dei temibili attaccanti del Napoli.

Il risultato di sabato è il quinto consecutivo senza vittorie per la Sampdoria. L'ultimo successo risale allo scorso 19 novembre quando i blucerchiati si imposero per 3-2 contro la Juventus. Dopo quella spettacolare partita la squadra di Giampaolo ha racimolato un solo punto in cinque partite ed è stata eliminata dalla Fiorentina in Coppa Italia.

Per questo con il Napoli era importante ritrovare bel gioco e possibilmente punti dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha sancito la più brutta prestazione della Sampdoria al "Marassi" in questa stagione. Le difficoltà in trasferta sono evidenti e conquistare punti al "San Paolo" era un'impresa ardua. Ma la prestazione c'è stata e ha prodotto due reti oltre a diverse occasioni che potevano essere sfruttate meglio.

Il migliore in campo in casa Samp è stato sicuramente Gaston Ramirez. Il talento uruguagio, a detta del tecnico Giampaolo, ha fatto la miglior gara da quando è arrivato a Genova, sinonimo che l'ex Bologna dopo un periodo di ambientamento si è ormai calato perfettamente nella mentalità doriana e nel modo di giocare del proprio allenatore. Il gol ad inizio gara contro il Napoli su punizione da più di 30 metri è da cineteca e il rigore guadagnato, poi trasformato da Quagliarella, mostrano anche la tenacia e la determinazione del trequartista classe '90 scaltro a conquistarsi il penalty.

Le note negative riguardano la difesa che ha sofferto ripetutamente gli attacchi del Napoli. La squadra blucerchiata ha subito fino ad ora 26 reti e nelle ultime 6 partite ben 13. Ciò significa che qualcosa non va nel sistema difensivo della Sampdoria che deve ritrovare quella solidità che consenta a Silvestre e compagni di essere più collaudati ed efficaci.

Ora la Sampdoria, dopo il giorno di riposo, riprende la preparazione per il prossimo match casalingo contro la Spal da non fallire per chiudere un anno comunque molto positivo e difendere il sesto posto. Per questo Giampaolo spera di recuperare due tasselli importanti come Linetty e Zapata che domenica scorsa hanno lavorato a parte. Per il colombiano non dovrebbero esserci problemi, anche se nell'ultimo periodo ha dimostrato poca brillantezza e non sarà facile per lui prendere il posto a Caprari elogiato da Giampaolo. Per il centrocampista polacco si dovrà aspettare nei prossimi giorni per capire se potrà essere almeno convocabile per l'ultimo match del 2017.