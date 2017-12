Samp, due dubbi per Giampaolo prima della SPAL

Uno scatto dall'allenamento di ieri della Sampdoria. | sampdoria.it

Giornata di vigilia per la maggioranza delle squadre di Serie A, che scenderanno in campo per le rispettive ultime sfide del 2017 e non hanno per nulla voglia di lasciare punti per strada. È questo anche il caso della Sampdoria, che non vince dal 19 novembre in campionato, il giorno dello spettacolare tris rifilato alla Juventus, e che attende ora la SPAL, sempre a Marassi, per ripartire la propria corsa con l'obiettivo di guadagnarsi un piazzamento in Europa League.

Ultimo allenamento a Bogliasco, rifinitura e poi, appunto, la partita; in mezzo la consueta conferenza stampa che vedrà protagonista Marco Giampaolo. Proprio il tecnico si riserva almeno un paio di dubbi per quello che riguarda la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo: in primis c'è da valutare la condizione di Duvàn Zapata, ancora a parte nella seduta di ieri e che spera in un recupero-lampo per poter far parte del ballottaggio offensivo. Tuttavia una presenza del colombiano da titolare appare difficile, visto che Caprari comunque di recente ha fatto bene - tanto che al momento è lui il favorito per il posto dal 1' -, e nello stesso reparto c'è uno scalpitante Dawid Kownacki, pronto a subentrare al fianco dell'immancabile Quagliarella nel 4-3-1-2.

Appunto dietro al tandem d'attacco, andando a ritroso, troveremmo dunque l'estro del solito Gastòn Ramirez; in mediana invece ci sarebbe il solito Torreira, supportato ai fianchi da Praet ed uno fra Edgar Barreto e Linetty; l'ex Palermo è leggermente avanti nelle quotazioni, per ora, ma attenzione alle sorprese. Nel reparto difensivo invece troveremmo i soliti: terzini Bereszynski e Strinic, centrali invece Silvestre e Gian Marco Ferrari. In porta, al solito, c'è Viviano. Ecco dunque la probabile formazione dei blucerchiati per la sfida di domani:

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo