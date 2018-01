Sampdoria: un occhio al Benevento ed uno al mercato

Source photo: profilo Twitter UC Sampdoria

Dopo una prima parte di stagione iniziata benissimo e conclusa in maniera più sommessa, continua la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Benevento, impegno sulla carta agevole ma da non sottovalutare dato il positivo stato di forma dei sanniti. Nella giornata di ieri, doppia giornata di allenamento per i ragazzi di Giampaolo, con i blucerchiati che si sono sottoposti sia ad esercitazioni tecnico-tattiche che a torelli e partitelle finali. Tra i calciatori allenatisi a parte, Alvarez e Strinic, fermi a causa di una brutta influenza. Allenamento singolo anche per Duvan Zapata, ugualmente acciaccato.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero una Sampdoria schierata, sabato, con il 3-4-1-2, modulo in cui dovrebbero essere Caprari e Quagliarella riferimenti offensivi. Scalpita, comunque, Kownacki, che sta facendo vedere tante belle cose durante gli allenamenti settimanali. Davanti a Viviano, difesa a quattro composta da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Regini, dato titolare a causa dell'influenza di Strinic. A centrocampo, infine, Torreira, affiancato da Barreto e Praet. Occhio però a Linetty. Confermato trequartista, l'ex Bologna Gaston Ramirez.

Sul fronte calciomercato, la situazione più spinosa riguarderebbe quella di Ricky Alvarez, trequartista ex Inter che non ha mai trovato la propria dimensione a Marassi. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, in caso di partenza dell'argentino sarebbe pronta un'offerta per il giovane Lovro Majer, attualmente in forza alla Lokomotiv Zagabria. Un profilo giovane e da svezzare, un altro talento potenzialmente lanciato dal patron Ferrero in Serie A. Con le valige in mano, poi, anche Djuricic e Dodo'. Il primo avrebbe mercato in Lega B, l'esterno difensivo pare avrebbe rifiutato la SPAL, condizione che renderà più difficile il proprio piazzamento.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA:

Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet, Ramirez; Quagliarella, Caprari,