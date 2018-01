Sampdoria, Giampaolo: "Dobbiamo tornare a divertirci, Fiorentina squadra in salute"

Foto Sampdoria Twitter

"E' stata una pausa lunga rispetto ai tempi di gioco ma l'hanno fatta tutti, quindi è un problema di tutti. Come ho ritrovato la squadra? Indefinito. La caratteristica della Samp è giocare, se la Samp non gioca è una squadra mediocre, se gioca riesce ad entusiasmarsi e ad entusiasmare. Dobbiamo ritrovare l'aspetto ludico del gioco". Diretto e conciso Marco Giampaolo. Senza giri di parole il tecnico della Sampdoria si è presentato nella classica conferenza stampa della vigilia di campionato per analizzare i temi della gara di domani contro la Fiorentina. Sfida tra due squadre che ambiscono a diventare grandi, ambedue reduci da risultati altalenanti nelle ultime gare.

"E' una squadra in salute che arriva da tanti risultati utili. Ha fatto i risultati contro le squadre in salute. Ma dopo la partita dell'andata avevo già detto che la squadra sarebbe cresciuta. Oggi è una squadra capace di competere con le migliori quindi sarà una gara difficile" il parere del tecnico sulla rivale che si presenterà a Marassi forte di otto risultati utili di fila in campionato.

Diverso il discorso per la sua Sampdoria, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite: "La Samp deve ritrovare leggerezza, entusiasmo, deve riscoprire l'aspetto ludico del gioco. Deve ritornare a girare in maniera sbarazzina, leggera che però non significa superficiale. Non mi preoccupano le tre partita ma mi aspetto che la Samp torni a giocare spensierata". Tuttavia, rispetto al calo dello scorso anno, il tecnico riscontra delle differenze: "E' una squadra diversa, momenti e partite diverse. A queste cose ci credo poco e noi non abbiamo saputo tenere in quel periodo la responsabilità. La sconfitta che non ci sta è quella di Benevento ma non credo a corsi e ricorsi".

Successivamente l'attenzione si sposta sugli aspetti di campo, con Giampaolo che fa il punto della situazione riguardo gli infortunati: "Ho tutti a disposizione, ma dal punto di vista fisico e individuale non sono in grado di fare un'analisi completa per ognuno. Devo capire ancora perché qualcuno sta meglio, qualcuno non sta bene e qualcuno deve recuperare qualcosa. E' sicuro che domani farò giocare chi sta meglio".

Ed infine, sul mercato, la chiosa: "Disturbi non ne abbiamo, non mi sono confrontato con la società per quanto riguarda il mercato. Stiamo così, se capiterà di fare valutazioni nei prossimi giorni vedremo. Non ho sentori né di cessioni né di acquisti perché non credo si preparino così all'ultimo".