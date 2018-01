Sampdoria, Giampaolo verso la Roma con il dubbio Quagliarella

Foto Sampdoria Twitter

"Con la Roma spero di esserci. Oggi sembrava andare un po' meglio, domani avrò gli esami e vedremo se potrò giocare". Fabio Quagliarella ci spera e, ai microfoni di Tiki Taka, si esprime così riguardo la sua presenza domani sera contro la Roma, nel recupero della gara di campionato che non si disputò qualche mese fa. Il trascinatore della sfida di domenica contro la Fiorentina, autore di una tripletta, è in dubbio per un risentimento muscolare patito al termine della contesa contro i gigliati, anche se mister Giampaolo nutre buone speranze di averlo a disposizione anche domani sera contro i capitolini.

Di fondamentale importanza la presenza del bomber napoletano per la sua Sampdoria, che dopo aver battuto la SPAL a domicilio con la doppietta di Quagliarella e superato la Fiorentina con la tripletta dello stesso va a caccia del tris casalingo che permetterebbe ai doriani di accorciare a -4 dai giallorossi e, perché no, anche a -7 dal quarto posto occupato dall'Inter di Spalletti.

Per un Quagliarella in dubbio, Giampaolo dovrebbe ritrovare dal primo minuto Duvan Zapata. Il colombiano ha giocato una mezz'ora abbondante domenica pomeriggio ed è pronto a rientrare dal primo minuto. Se il partenopeo non dovesse farcela pronto Kownacki, in vantaggio su Caprari. Alle spalle delle punte onnipresente Ramirez, decisivo con i suoi suggerimenti sulla trequarti contro i viola. Barreto dovrebbe prendere il posto di Linetty a centrocampo, alla destra di Torreria. Dalla parte opposta Praet confermato come mezzala sinistra. In difesa solita coppia di centrali composta da Silvestre e Ferrari, con Bereszynski e Strinic ai lati. In porta Viviano.

Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All: Giampaolo.