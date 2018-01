Serie A, le formazioni ufficiali di Sampdoria - Roma

Foto Sampdoria Twitter

Tutto pronto al Luigi Ferraris di Genova per il recupero della terza giornata del campionato di calcio di Serie A. La Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce da due vittorie interne di fila che hanno consentito ai blucerchiati di confermare il sesto posto alle spalle delle prime cinque della classe, ospita la Roma di Eusebio Di Francesco, in calo di prestazioni e risultati nelle ultime giornate. Doriani che cercheranno di accorciare in classifica, mentre i capitolini proveranno a non perdere terreno da Inter e Lazio. Quando manca un'ora all'inizio della gara, i due tecnici hanno ufficializzato i rispettivi undici di partenza.

Recupera Quagliarella per i padroni di casa blucerchiati. L'attaccante partenopeo agirà di punta con Duvan Zapata, mentre Ramirez ronzerà alle loro spalle. Linetty con Torreira e Praet in mediana, mentre Silvestre e Ferrari saranno i centrali a protezione dei pali difesi da Viviano.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Di Francesco sorprende tutti e manda in campo dal primo minuto sia Defrel che Under, ai lati di Edin Dzeko centravanti. Nainggolan torna in mediana con Gerson in panchina, Pellegrini l'altra mezzala, mentre Strootman sarà il regista davanti alla difesa. Fazio e Manolas centrali davanti ad Alisson.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo.Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Under. All.: Di Francecsco.