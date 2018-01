Giampaolo: "Primo tempo straordinario contro la Roma"

twitter.com

La Sampdoria batte la Roma all'Olimpico e pochi giorni dopo il pari subito nel finale a Marassi sempre contro i giallorossi trova tre punti importanti per rimanere in piena zona Europa e accorciare sul quarto posto che varrebbe la Champions League della prossima stagione. La squadra di Giampaolo vince in trasferta dopo che fino a questo momento la maggior parte dei punti raccolti in classifica erano arrivati in casa, davanti al pubblico di Marassi.

A Premium Sport, il tecnico della Sampdoria commenta la prestazione della squadra, mettendo in evidenza soprattutto il primo tempo: "Sono contento per i miei, per quelli che hanno giocato di meno, la Roma quando spinge è pericolosa, l’ambiente sa trascinarti, è stato un primo tempo straordinario, era impensabile giocare nella ripresa alla stessa maniera e siamo stati bravi a gestire, abbiamo speso tantissimo, abbiamo mantenuto alta l’attenzione, sono contento. La Roma ha avuto una mezz’ora dove ci ha messo in difficoltà, i miei hanno giocato bene, siamo stati bene a tornare fuori, la Roma ha delle qualità offensive di tutto rispetto, bisognava essere bravi a gestire le difficoltà, non ci aspettavamo di certo una passeggiata di salute. Obiettivi? Non ce ne sono, dobbiamo pensare a giocare e a divertirci, abbiamo messo il risultato davanti alla prestazione, ci sono squadre più attrezzate rispetto alla nostra, il nostro obiettivo è giocare a calcio".

A decidere la sfida è stato un gol di Duvan Zapata e l'attaccante colombiano si è soffermato nell'immediato post partita, sempre a Premium Sport, della gara: "Abbiamo giocato con personalità e abbiamo vinto la partita. Siamo stati tutti bravi, è merito nostro. Sapevamo che sarebbe stata dura, a Marassi hanno pareggiato all’ultimo minuto e oggi abbiamo vinto noi nei minuti finali. La nostra caratteristica è non mollare mai, siamo contenti. Europa? Vogliamo vincere più partite possibili, poi vediamo. Borussia Dortmund? Ho sentito qualcosa, ma sono concentrato sulla Sampdoria. Non so a giugno, niente è scontato, adesso voglio godermi questa vittoria, ringrazio ancora tutti".