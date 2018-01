Sampdoria: si stringe per Bessa, Anderson più lontano. Per l'estate sondati Caretta e Taison

Source photo: profilo Twitter Sampdoria

La buonissima vittoria contro la Roma, uno 0-1 concretizzatosi grazie ad una rete di Zapata nei minuti finali, ha dato morale e fiducia alla Sampdoria, subito proiettata verso i prossimi impegni stagionali. Mentre la rosa pensa al campo, tocca alla società sondare il mercato, cercando quei calciatori che potrebbero rinforzare la rosa. L'infortunio di Praet ha costretto infatti i doriani a muoversi celermente, puntando forte su Daniel Bessa dell'Hellas Verona. Molto duttile tecnicamente e tatticamente, il classe '93 potrebbe giocare sia da mezzala che da trequartista, sacrificandosi all'occorrenza anche come mediano. Per Bessa la concorrenza è molto forte, la Sampdoria può però far leva su una trattativa imbastita con largo anticipo.

Si complica, invece, la pista che porterebbe in Liguria il talentuoso difensore centrale Djavan Anderson. Attualmente in forza al Bari, il classe '95 ha attirato le attenzioni di importanti club stranieri, su tutti Porto, Benfica e Wolverhampthon. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Bari avrebbe rifiutato un'offerta di un milione e mezzo da parte della Sampdoria, confidando magari in un'asta proprio nelle ultime ore di mercato. Per l'estate, il sogno si chiama Taison, esterno classe '88 messosi in evidenza con la maglia dello Shakthar Donetsk. Abituato a giocare sulla fascia, Taison potrebbe essere utilizzato anche come seconda punta, inserendosi perfettamente nel 4-3-1-2 di Giampaolo.

Salta per motivi regolamentari, invece, il trasferimento di Federico Bonazzoli allo Spezia. Secondo le regole federali, infatti, un calciatore non può giocare con tre maglie nella stessa stagione, come avrebbe fatto Bonazzoli se si fosse accasato in Liguria. Disputando almeno una sfida di campionato sia con la Sampdoria che con la SPAL, il classe '97 dovrà dunque mordere ancora un po' il freno, sperando di destare l'attenzione del tecnico Giampaolo per disputare un numero decoroso di minuti in campionato. Tutto rimandato al mercato estivo, dunque, così come potrebbe ufficializzarsi fra qualche mese l'ingaggio di Mirko Caretta, centrocampista offensivo classe '90 messosi in luce con la maglia della Ternana.