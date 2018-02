La Sampdoria ospita il Torino, Giampaolo in conferenza: "Pensiamo a giocare come sappiamo"

Fonte foto: sampdoria.it

Marco Giampaolo ha da poco terminato la consueta conferenza stampa in vista dell'impegno di domani sera in campionato.

A Marassi arriverà il Torino di Mazzarri: "Sarà una partita difficile, da affrontare come le ultime. Mazzarri ha guidato il Torino in poche partite per sapere come si presenterà al “Ferraris”, ma i miei calciatori hanno le conoscenze per giocare al meglio questa partita".

Una partita importante anche per un posto in Europa, ma il tecnico della Sampdoria non la pensa proprio così: "Le partite decisive si giocheranno più avanti, verso la fine della stagione. L’Europa non significa nulla senza contenuti: domani dovremo giocare bene, con il cuore, con intensità, cercando di essere propositivi e coraggiosi. Tutto il resto è fuffa".

Giampaolo si è anche soffermato anche sul mercato appena concluso: "La società non accontenta me, accontenta se stessa. Non decido io le strategie economiche del club, le posso condividere a bocce ferme. Il mio auspicio era che non si vendesse nessuno e così è stato a parte Puggioni, che comunque è un caso a parte. Lui ha il mio gradimento, ha contribuito a tracciare la strada, nello sviluppare un’idea, è stato un professionista straordinario che ha risposto sempre presente quando chiamato in causa. Questo è un giudizio tecnico, ma sulla cessione c’erano altre situazioni da valutare che non sono di mia competenza. Il fatto che non sia partito nessuno per motivi economici è un bene, ma non è che la società accontenta l’allenatore, accontenta se stessa".

In chiusura ha parlato dei vari dubbi di formazione: "La rosa sta attraversando un buon momento di forma e sono contento di avere incertezze sull’undici da mandare in campo: cercherò di sbagliare il meno possibile. Ho diversi dubbi per domani, legati ad una non ottima condizione da parte di tanti: sono contento di avere dubbi perchè significa che ho tanti giocatori. Cercherò di sbagliare il meno possibile, Quagliarella e Strinic sono recuperati".

[fonte: www.sampdoria.it]