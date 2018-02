Sampdoria: la rosa si prepara all'Hellas, Ramirez tra i migliori assist-man d'Europa

Source photo: profilo Twitter UC Sampdoria

Inizia un mese di fuoco, per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che nelle prossime sfide si giocherà praticamente l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League. Dopo la sfida casalinga contro l'Hellas Verona, infatti, i doriani si ritroveranno ad affrontare Milan, Udinese ed Atalanta, squadre ostiche e lanciatissime verso una stagione positiva nonostante l'inizio altalenante. Per rendere al meglio, i blucerchiati dovranno necessariamente trarre il meglio dai propri calciatori, su tutti Gaston Ramirez, che si sta dimostrando come uno dei calciatori migliori d'Europa. L'ex Bologna è infatti in lizza per la classifica di miglior assist-man continentale, duellando con gente del calibro di e Bruyne, Neymar e Messi.

Essendo squalificato, il trequartista purtroppo non potrà prendere parte alle sfida contro gli Scaligeri, sostituito molto probabilmente da uno tra Caprari e Ricky Alvarez. Davanti ad Emiliano Viviano, la retroguardia dovrebbe essere composta da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Murru, che dovrebbe partire in avanti rispetto ad Ivan Strinic, recentemente accordatosi con il Milan per la prossima stagione. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate al solito Torreira, sorvegliato dalle mezz'ali Linetty e Barreto. In attacco, infine, Fabio Quagliarella e Duvan Zapata.

L'assenza di Ramirez peserà sicuramente, con Marco Giampaolo che però preparerà sicuramente al meglio la rosa per il prossimo match. La scelta di Caprari, infatti, potrebbe indicare un atteggiamento subito offensivo, da parte della Doria, che con l'ex Pescara spesso largo a destra e Quagliarella sull'out opposto cercherà subito di aprire la scatola difensiva dell'Hellas Verona, affatto impermeabile in fase di ripiegamento. Se l'ex tecnico dell'Empoli dovesse invece affidarsi ad Alvarez, l'idea sarebbe quella di tessere più lentamente la tela, affidandosi a guizzi singoli del talentuoso argentino.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA:

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszysnki, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Barreto, Caprari; Quagliarella, Zapata.