Serie A, Sampdoria - Verona: volare o ripartire

Foto Sampdoria Twitter

Allungare sull'Atalanta e provare a sigillare il sesto posto, buttando chiaramente uno sguardo anche più in avanti. La Sampdoria di Marco Giampaolo non vuole fermarsi e, dopo aver ritrovato sorriso e vittorie, con otto punti conquistati nelle ultime quattro gare, prova ad innestare le marce alte e sfruttare il turno interno contro l'Hellas Verona per migliorare ancora la propria classifica. Occasione ghiotta, nonostante qualche assenza di troppo, per scalare la graduatoria e confermare le velleità europee della truppa blucerchiata. Giampaolo ci crede e, alla vigilia della gara ha caricato ulteriormente l'ambiente, stimolandolo ai fatti piuttosto che alle parole.

Doria che al cospetto troverà un Hellas Verona ferito dall'ultima battuta d'arresto contro la Roma. L'ultima trasferta degli scaligeri di Fabio Pecchia fa però sperare ancora l'ambiente: la sfida di Marassi potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale in ottica salvezza, con il Crotone che ieri ha pareggiato contro la Dea e l'opportunità per tornare a -2 è di quelle da non lasciarsi scappare. Occorrerà però la partita perfetta per impensierire le certezze, tecniche e tattiche, dei blucerchiati. Tuttavia, per scalare posizioni salvezza, l'unica strada possibile è quella di rosicchiare punti ovunque: quindici finali, oggi la prima di una lunghissima serie.

Le ultime dai campi

Marco Giampaolo deve fare a meno di Praet in mediana e di Ramirez tra le linee di centrocampo ed attacco, oltre a Strinic. In luogo di quest'ultimo ci sarà Murru a completare il quartetto difensivo composto da Bereszynski, Silvestre e Ferrari, mentre in mediana agirà Verre accanto a Torreira e Linetty. Quagliarella con il recuperato Zapata in attacco, alle loro spalle Caprari.

Pecchia conferma il 4-4-2 ma rispetto alla gara contro la Roma si affida alla velocità di Kean in attacco, con Cerci ancora out per infortunio. Matos spostato sull'out di sinistra in mediana con Romulo dalla parte opposta, mentre in mezzo con Buchel ci sarà Valoti. Ferrari e Fares i terzini, Caracciolo e Vukovic centrali davanti a Nicolas.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Verre, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Alex Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Valoti, Buchel, Matos; Petkovic, Kean.