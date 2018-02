Sampdoria: Giampaolo si gode la classifica e prepara la sfida in casa del Milan

Source photo: profilo Twitter Lucas Torreira

Contro l'Hellas Verona, seppur soffrendo, vittoria fu. Continuando a tenere bene a mente il sogno chiamato Europa League, infatti, la Sampdoria di Marco Giampaolo ha superato anche l'incerottata creatura di Rolando Maran, dando prova di compattezza difensiva e di cinismo offensivo. Anche quando i meccanismi offensivi hanno faticato a portar frutto, infatti, ci hanno pensato Quagliarella e Barreto a far sorridere Marco Giampaolo, che sta sempre più raccogliendo i frutti di un lavoro lungo e che affonda le proprie radici sull'umiltà e sulla pazienza.

Dato ormai per certo il 4-3-1-2, infatti, la Sampdoria appare sempre più come una creatura rodata, una realtà in cui tutti i calciatori interpretano alla perfezione il proprio compitino, che si tratti di prime linee o di seconde scelte, chiamate così solo per il minutaggio e non per l'importanza datagli dal tecnico sia chiaro. Se si esclude qualche calciatore già con la valigia in mano, infatti, tutti i calciatori a disposizione di Giampaolo hanno un loro ruolo imprescindibile. Si veda per esempio Caprari, partito come riserva di lusso ma spesso impiegato sia come titolare in avanti che come "anomalo" trequartista, pronto ad allargare la difesa avversaria e a liberare i due attaccanti. In difesa, invece, Ferrari e Silvestre riescono sempre ad impostare il gioco, lasciando partire i terzini verso la metà campo avversaria.

Accantonando momentaneamente i motivi tattici doriani, contro l'ostico Milan di Gattuso Giampaolo non dovrebbe prescindere dal 4-3-1-2 e dai cosiddetti titolarissimi. Davanti al portiere Emiliano Viviano, non dovrebbero mancare Silvestre e Ferrari, affiancati dai terzini Bereszynki e Murru, anche se non è da escludere la presenza di Ivan Strinic. Nessun dubbio a centrocampo, dove Lucas Torreira verrà sostenuto dalle mez'ali Linetty e Barreto. Dietro il tandem offensivo completato da Zapata e Quagliarella, è pronto Gaston Ramirez. Non è da escludere, comunque, la presenza di Caprari al posto del colombiano ex Udinese e Napoli.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA SAMPDORIA:

Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Barreto, Ramirez; Quagliarella, Zapata.