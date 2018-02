Samp, Giampaolo in conferenza: "Contro il Milan servirà una prova di spessore fisico e mentale"

https://twitter.com/sampdoria

Marco Giampaolo ha da poco concluso la conferenza stampa in vista della gara di domani sera contro il Milan. Andiamo a sentire le sue parole!

Una partita importante tra due formazioni che puntano all'Europa: "Sarà una partita a mio parere molto bella. Noi siamo consapevoli delle nostre forze e non saremo soli, perchè ho letto un massiccio seguito da parte della nostra tifoseria. Noi dovremo giocare, come sempre, senza tradire i nostri principi. Solo così si può fare bene. Può succedere di perdere questa e arrivare davanti al Milan oppure vincerla e arrivargli comunque dietro: ci misuriamo, chi meriterà la vincerà".

L'allenatore della Sampdoria ha voluto elogiare Gattuso per la crescita della sua rosa: "Gattuso è stato bravissimo a rimettere le cose sui binari giusti. E’ un bravo allenatore, e lo sta dimostrando. Mi piace perchè è umile e lavora con professionalità. E’ uno che va dritto per la sua strada. Questo non è uno scontro diretto, anche perchè mancano tantissime partite alla fine del campionato. Potersi misurare alla pari con il Milan è già un risultato positivo, dimostra che siamo cresciuti e che ne abbiamo fatta di strada. Mi è simpatico perché è uno che non cerca scorciatoie, mi ricordo un episodio: io feci un intervento per i calciatori che avevano vinto il mondiale, avevamo un appuntamento alle 10.30 e ne mancava uno. Gattuso non volle posticipare il programma, facendo rispettare l’orario: è uno professionale, che mi piace. Il Milan è compatto, Suso e Bonaventura sono giocatori velenosi in attacco, Cutrone sa palleggiare, Bonucci e Romagnoli sono due registi difensivi, dovremo fare una partita di spessore fisico, tecnico e tattico".

Infine Giampaolo ha fatto il punto sugli indisponibili blucerchiati: "Stanno tutti bene tranne Sala e Praet. Jacopo ha riportato un’infiammazione alla caviglia, mentre Dennis sta viaggiando sui binari del recupero. Servirà una partita di un certo spessore mentale e fisico, e sono sicuro che i miei ragazzi la faranno perchè si sono allenati bene in settimana. Oggi pomeriggio abbiamo un allenamento, domani un altro e domani pomeriggio farò le mie scelte. Praet invece conto di riaverlo già martedì con noi, è una speranza. La squadra l’ho vista molto bene a partire da giovedì quindi sono molto fiducioso.".