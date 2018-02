Sampdoria - Le ultime in vista del match contro il Milan

Lucas Torreira Twitter

Un gruppo forte e determinato quello che mister Giampaolo ha creato in questo primo squarcio di stagione, in cui i blucerchiati stanno regalando al nostro campionato, un grande calcio. Sesto posto in campionato dietro la Lazio, e ora testa alla prossima difficile partita contro un Milan che, nonostante un iniziale avvio di stagione sottotono, si sta piano piano riprendendo. I rossoneri infatti sono a meno 3 dai doriani e per la squadra di Giampaolo, vincere sarà imperativo.

Una Sampdoria che arriva da Bogliasco senza Jacopo Sala. Il giocatore è stato sottoposto a una sessione personalizzata di lavoro per un'infiammazione alla caviglia destra. Per quanto riguarda Praet, il belga sta recuperando velocemente, riuscendo già a correre dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto all'ultimo stop. Come consuetudine c'è stato l'allenamento tattico di Giampaolo contro l'Under 16, per prepararsi al meglio in vista dell'ostica partita contro il Milan. Il tecnico blucerchiato assicura che sarà una grande gara, ma sostiene anche che non si può ancora parlare di scontro diretto, vista l'ampia durata di questo campionato.

Inoltre ieri ha commentato la splendida stagione di questa Sampdoria anche l'ex centrocampista di Inter, Napoli e Roma: Francesco Moriero: "È una squadra spensierata, che gioca un ottimo calcio e ha un buon allenatore. Sicuramente è una di quelle squadre che potrà dar fastidio. Senz’altro potrebbe infilarsi nella corsa Champions, visto il grande periodo che sta passando". Avvisate dunque le contendenti per il quarto posto in campionato: Inter e Lazio non devono sottovalutare assolutamente i blucerchiati.