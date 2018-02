Milan-Sampdoria 1-0, Giampaolo: "Milan più forte di noi. L'uscita di Zapata? Ha mancato di rispetto a me e alla squadra"

Brutta sconfitta per la Sampdoria che a San Siro perde 1-0 contro il Milan che agguanta proprio i blucerchiati in classifica. Decide la rete di Bonaventura al 13' che insacca a porta vuota dopo l'ottima azione di Calabria sulla corsia di destra. Poco prima al 7' Viviano para un calcio di rigore a Rodriguez con il portiere doriano che è stato il migliore in campo per la sua squadra.

Ai microfoni di Premium Sport ha commentato il match il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo che riconosce i meriti del Milan per essere stato superiore alla sua squadra.

"Abbiamo incontrato il Milan nel suo momento migliore. I rossoneri hanno grandi qualità e paradossalmente l'assenza di Kessie è stata un vantaggio per loro perchè hanno palleggiato di più a centrocampo. Forse siamo mancati un pò in fase offensiva ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori".

L'allievo Gattuso supera il maestro Giampaolo: "I calciatori fanno la differenza non gli allenatori. Abbiamo incontrato una squadra nettamente più forte della nostra e che dovrebbe lottare per altri traguardi. Il fatto che adesso abbiamo lo stesso obiettivo è motivo di grande orgoglio. Ora guardiamo avanti perchè la strada è ancora lunga".

Un Milan che ha vinto la partita soprattutto sulle fasce: "Sapevamo che i rossoneri sulle fasce sono forti con la tecnica degli esterni alti e l'inserimento dei terzini. Sono stati bravi ad uscire dal pressing e a verticalizzare subito e bene. Forse dovevamo essere più aggressivi ma diciamo che in generale il Milan è stato più forte di noi questa sera".

Deludente il reparto offensivo pericoloso solo nel finale con Caprari: "Siamo venuti meno in attacco con Quagliarella, Zapata e Ramirez che non ha mai trovato la giusta posizione. Siamo stati anche lenti nel ripartire e questo ha permesso alla difesa del Milan di fermare i nostri attacchi".

Un Zapata contrariato al momento del cambio e che si dirige direttamente negli spogliatoi: "Io ero più arrabbiato di lui per la sua prestazione. Capisco la delusione per un cambio però ci deve essere maggior rispetto nei confronti miei e della squadra. Ha sbagliato perchè qui ci sono dei comportamenti da tenere e rispettare".