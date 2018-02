Sampdoria: tutto pronto per il ritorno in campo di Praet, Barreto rinnova

Buone notizie per Marco Giampaolo. Il tecnico ex Empoli potrebbe infatti riabbracciare a breve Dennis Praet. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga sembra aver quasi completamente smaltito l'infortunio al bicipite femorale, diventando potenzialmente arruolabile per il decisivo match contro l'Udinese, squadra arcigna e da affrontare con calma e concentrazione. Trequartista da tempo adattato a mezz'ala, l'ex Anderlecht potrà dunque dare il suo contributo, aumentando il tasso tecnico del centrocampo doriano.

Sempre analizzando la situazione della mediana, sembra ormai fatto per il rinnovo dell'esperto Edgar Barreto, che proprio nelle ultime sfide ha sapientemente ricoperto il ruolo lasciato vacante da Praet. Centrocampista duttile ed ordinato sotto l'aspetto tattico, Barreto sembra essersi convinto a sposare ancora la causa doriana, diventando una vera e propria riserva di lusso per l'ex tecnico dell'Empoli. Per un calciatore pronto a restare, un altro è ormai con la valigia in mano. Si tratta del terzino ex Napoli Ivan Strinic, ormai promesso sposo del Milan. Il laterale mancino difficilmente potrebbe essere utilizzato ancora, il suo contributo risulterebbe comunque prezioso.

Secondo le prime informazioni provenienti dal centro sportivo blucerchiato, Giampaolo dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-1-2, modulo equilibrato in cui sarà Gaston Ramirez il trequartista dietro il tandem offensivo Quagliarella-Zapata, anche se non è da escludere la presenza di Caprari. Davanti a Viviano, difesa a quattro composta da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Murru. Nella zona mediana del campo, spazio a Torreira, affiancato da Linetty e da Praet. In caso di forfait, è pronto l'inossidabile Edgar Barreto.