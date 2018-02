Sampdoria - Giampaolo: "Praet recuperato, con Zapata tutto rientrato, terminiamo il gran campionato"

Marco Giampaolo ha fatto il punto in conferenza stampa prima della difficile sfida interna con l'Udinese. La Sampdoria avrà bisogno del proprio pubblico per tornare alla vittoria. Nessun caso Duvàn Zapata, torna a disposizione Praet.

La Sampdoria arriva dalla sconfitta con il Milan, dove c'è stata una squadra dai due volti: "La partita l'ho rivista due volte. Dal punto di vista dell'organizzazione difensiva penso sia stata una delle migliori partite da quando ci sono, siamo mancati nella pericolosità offensiva, nell'ultimo passaggio. Però la partita scorporata è stata giocata in maniera impeccabile, abbiamo sofferto un pò il loro possesso palla, ma fossimo stati più intuitivi sarebbe finita in modo diverso".

Duvàn Zapata sembra essere in un momento di appannamento: "Gli attaccanti ci hanno fatto vincere diverse partite, chi si assume delle responsabilità può anche sbagliare. Zapata può darsi che attraversi un periodo di appannamento, perchè probabilmente giocare ad alti livelli per 10 mesi non è facile. Ecco perchè abbiamo 20 giocatori, se uno non sta bene si riposa e gioca un altro. Deve allenarsi come gli altri e lo giudicherò di volta in volta. Io multe non le faccio, non esiste alcun caso. Doveva salutare il compagno, il ragazzo è educato e tranquillo".

Giampaolo fa una considerazione sul campionato dei suoi"Bisogna capire che tipo di valore diamo alla Samp e che tipo di campionato stiamo facendo. Tutto il resto non conta niente, avessimo fatto tante prestazioni di alto livello avremmo fatto un campionato diverso".

Sull'Udinese: "Dovremo fare una grandissima partita sul piano tecnico e della mentalità. Partita complicatissima, ma se l'affrontiamo come va fatto..".

Il fattore campo potrebbe essere determinante:"E' determinante, dovremmo cercare sempre di tenere il pubblico dalla nostra parte. Non ci regala niente nessuno".

La fantasia di Caprari può essere l'arma vincente:"Non basta lui, ci vuole la lucidità degli undici anche perchè non come si presenterà qui l'Udinese".

Punto sugli infortunati:"Barreto sta bene, Verre e Sala non sono convocati. Praet disponibile. Averlo recuperato è importante".

Caprari e Ferrari convocati in Nazionale: "La Samp il grande campionato lo deve finire. Riguardo le convocazioni siamo contenti, e lo sono loro. Bisogna essere convocati però quando le convocazioni sono vere. Anche Quagliarella per quello che sta facendo la meriterebbe, se avesse 25 anni...Ha comunque altre sfide, altri record da seguire".

La vittoria per mister Giampaolo rappresenterebbe la 100esima in carriera: "Non ci penso, la Samp deve vincere. Deve avere l'atteggiamento giusto per farlo, non basta fare l'ordinario, bisogna fare lo straordinario".

Chiosa finale per il giovane Ercolano: "Ho visto che era sveglio, ha 15 anni. Me l'hanno mandato a fare un paio di allenamenti perchè Sala era infortunato. Mi sono divertito. Gli ho chiesto di dove sei, mi ha risposto di Castellammare..Quelli di quella zona hanno qualcosa in più perchè vengono dalla strada".

