Serie A - La Sampdoria ospita l'Udinese per ripartire e continuare a sognare l'Europa

A Marassi la Sampdoria vuole ripartire dopo una settimana con qualche scintilla. La sconfitta contro il Milan, con conseguente aggancio in classifica, e l'affaire Duvàn Zapata hanno scaldato l'ultima settimana di febbraio per i blucerchiati. Con il colombiano però è rientrato tutto e ora c'è la partita con l'Udinese per riprendere la corsa in campionato verso l'Europa. Il distacco con l'Atalanta ottava è di giusto tre punti, quindi non sono ammessi passi falsi. Giampaolo ha recuperato diversi elementi e può spaziare nelle scelte, per riscattare anche la gara dell'andata contro i friulani, quando allo Stadio Friuli arrivò una batosta per 4-0.

I bianconeri d'altro canto non stanno vivendo un gran momento di forma. In avanti l'infortunio di Lasagna è molto pesante e non ci sarà neanche Perica, squalificato. Toccherà dunque a Maxi Lopez condurre l'attacco, per un gol che manca proprio dalla gara contro la Sampdoria in campionato. Inoltre la squadra di Oddo è molto fisica e sta pagando un periodo di appannamento dal quel punto di vista. La bilancia pende in favore dunque dei padroni di casa, ma le sorprese ci possono sempre essere. Sarà anche la partita degli ex. La coppia d'attacco ligure composta da Quagliarella e Duvàn Zapata infatti è cresciuta ad Udine, mentre Maxi ha nel suo curricul un anno in blucerchiato. Da segnalare inoltre che la gara è a rischio per l'allerta meteo sulla Liguria.

Le ultime

Giampaolo per la gara contro l'Udinese recupera Praet e Gaston Ramirez. Classico 4-3-1-2 per i blucerchiati, con Viviano in porta. In difesa Bereszynski, Silvestre, Ferrari e uno tra Murru e Strinic, con l'ex Cagliari in vantaggio. In mediana Barreto, Torreira e Linetty, visto che Praet è di nuovo a disposizione, ma ovviamente non al meglio. Dietro alle punte Ramirez, per innescare l'accoppiata Quagliarella-Duvàn Zapata.

Oddo ha un dubbio per reparto. Bizzarri non si tocca, ma nel terzetto difensivo c'è da giocarsi il posto da centrale di destra, con Danilo e Samir sicuri titolari. Angella è più indietro, visto il rientro dal lungo infortunio. Più probabile la presenza di Nuytinck, visto che Stryger Larsen si ritroverebbe una sfida a livello fisico che non potrebbe mai vincere. Sulle fasce Widmer e Alì Adnan. Jankto e Barak mezzali, mentre c'è da ragionare sul volante in mezzo. Senza Behrami c'è spazio per uno tra Hallfredsson, Fofana e Balic. In avanti De Paul e Maxi Lopez. Una variante è rappresentata dalla possibilita di avanzare Jankto dietro a Maxi, mettendo Rod in panchina, Fofana mezzala e uno tra l'islandese e il croato in mezzo.

I convocati

Sampdoria

Portieri: Belec, Tozzo, Viviano;

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Silvestre, Strinic;

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Tessiore, Torreira;

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet;

Difensori: Alì Adnan, Angella, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger Larsen, Pezzella, Widmer, Zampano;

Centrocampisti: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso;

Attaccanti: Djoulou, Maxi Lopez.

Probabili formazioni

Sampdoria(4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Zapata, Quagliarella.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Alì Adnan; De Paul, Maxi Lopez.