Samp, l'Europa passa dalle trasferte

La vittoria contro l'Udinese permette alla Sampdoria di continuare la propria corsa a braccetto con il Milan, rinato sotto la cura Gattuso, verso l'Europa. La società genovese continua a tenere il passo delle migliori del campionato senza dare segnali di cedimento, soprattutto in casa dove ha conquistato trentadue dei quarantaquattro punti totali, ma proprio questo aspetto potrebbe risultar essere l'handicap decisivo per la squadra di Giampaolo.

La Samp, infatti, ha un rendimento esterno da bassa classifica, appena dodici punti in altrettante partite senza fare differenze sui campi, tanto che l'ultima vittoria esterna è arrivata all'Olimpico di Roma. Anche Giampaolo ha confermato quanto detto, ribadendo come, nonostante il campionato resti ottimo, il ruolino di marcia della sua squadra debba assolutamente migliorare lontano dai caruggi genovesi. La candidatura dei doriani è ormai seria e come tale va presa, per entrare in Europa bisogna superare loro, o vincere la Coppa Italia. Il girone di ritorno della società di Massimo Ferrero è iniziato come meglio non si poteva, tredici punti in sette partite, meglio anche dell'andata in cui collezionò dodici punti in altrettanti match, ma ciò che deve tenere sull'attenti la truppa di Bogliasco è la rincorsa del Milan.

I punti lasciati per strada, soprattutto in trasferta, sul finire del girone d'andata stanno iniziando a pesare ed hanno permesso ai rossoneri di rientrare in corsa quantomeno per l'Europa League. Un avversario scomodo, ma che Giampaolo sa di dover affrontare, perché, come detto dallo stesso tecnico, i primi sei posti sono quasi assegnati sin dall'inizio del torneo, e la Sampdoria deve farsi trovare pronta nel caso una delle cosiddette sorelle della nostra massima divisione sbagli, così da approfittarne per fare un giro extra nel vecchio continente. Intanto, il tecnico ex Empoli, può fare certo affidamento sull'attacco, il quarto del campionato, anche grazie ad un ritrovato Duvan Zapata, ma deve trovare ancora un certo bilanciamento, poiché la difesa risulta essere ancora un po' ballerina. Difesa e trasferta, da qui passa il futuro europeo della Samp.